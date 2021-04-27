Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Северстали» из-за высоких цен на прокат

27 апреля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении «Северстали», Новолипецкого металлургического комбината и Магнитогорского металлургического комбината. Гигантов индустрии подозревают в том, что они установили и поддерживали монопольно высокие цены на металл.

«В связи с поступившими заявлениями о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат ФАС России провела анализ и пришла к выводу, что в действиях ПАО «Северсталь» и ПАО «ММК» и ПАО «НЛМК» содержатся признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат», — говорится в сообщении ФАС.

В антимонопольной службе считают, что цены на прокат росли быстрее, чем стоимость сырья, необходимого для производства. В то же время спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за первое полугодие 2021 года, указали в ведомстве. Если нарушения будут установлены, организациям могут быть назначены оборотные штрафы, отмечает РБК.

После новости о возбуждении дел ФАС котировки ММК, «Северстали» и НЛМК на Мосбирже падают в диапазоне 3-5%