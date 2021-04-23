Владелец «Северстали» Алексей Мордашов занял первое место в списке Forbes с состоянием 29,1 $ млрд

23.04.2021 [Экономика]

Алексей Мордашов возглавил рейтинг 200 самых богатых бизнесменов по версии Forbes. Владелец «Северстали» оказался на первой строчке с состоянием 29,1 $ млрд.

— Биржевые котировки акций «Северстали», например, за 2020 год выросли в долларах на 15%, а ее основной владелец Алексей Мордашов занял первое место в списке Forbes с состоянием 29,1 $ млрд. Это его первая «золотая медаль» за всю историю рейтинга, — отмечает издание. 

На втором месте совладелец «Норникеля»  Владимир Потанин с состоянием 27 $ млрд, на третьем - владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием 26,2 $ млрд. 

Ранее NewsVo рассказывал о том, как Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой». 

— Мы страна, которая очень сильно зависит от экспорта и импорта. Если завтра остановится экспорт и импорт, то национальная экономика сожмется раза в два. Насколько я помню, примерно 50% ВВП образуется так или иначе во внешнеэкономических операциях. Мы просто физически «встанем». Потому что почти половина бюджета зависит от поступлений доходов от нефтегазового экспорта. Если сюда добавить доходы от прочих статей экспорта, то российский бюджет во многом зависим от внешнеэкономических связей, российская экономика самым теснейшим образом интегрирована в мировую. Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать, — заявил Мордашов на Гайдаровскойм форуме, который проходил в начале этого года.

Тэги: Мордашов, «Северсталь», рейтинги

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