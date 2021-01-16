Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»

16.01.2021 [Экономика]

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов, отвечая на вопрос модератора на Гайдаровском форуме, заявил, что экономическая изоляция может обернуться для России полной катастрофой. 

— Мы страна, которая очень сильно зависит от экспорта и импорта. Если завтра остановится экспорт и импорт, то национальная экономика сожмется раза в два. Насколько я помню, примерно 50% ВВП образуется так или иначе во внешнеэкономических операциях. Мы просто физически «встанем». Потому что почти половина бюджета зависит от поступлений доходов от нефтегазового экспорта. Если сюда добавить доходы от прочих статей экспорта, то российский бюджет во многом зависим от внешнеэкономических связей, российская экономика самым теснейшим образом интегрирована в мировую. Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать, — заявил Мордашов.

Мордашов также прокомментировал недавние обсуждения регуляторных мер по ограничению экспорта стали. В конце декабря, как писал РБК, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода после жалоб московских застройщиков жилья на резкий рост цен на арматуру, используемую в строительстве.  Как пояснил миллиардер, цены на сталь накануне роста сильно упали и база сравнения неадекватная.

— Введение ограничений на экспорт металла нанесет непоправимый удар по отрасли: приведет к потере рынков и отразится на доходности отрасли, создающей рабочие места«, — заявил он. „Нам важно быть разумными, регулируя рынок. Важно не навредить регулированию экспортно-импортных связей, взвешивая все последствия, — цитирует бизнесмена РБК.

Ранее NewsVo сообщал, что состояние Мордашова в 2020 году увеличилось на 3,11 миллиарда долларов, дойдя до отметки в 23,1 миллиарда. 

 

Тэги: Мордашов

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