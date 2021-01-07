Владелец «Северстали» Алексей Мордашов в 2020 году разбогател на 3,11 млрд долларов

Состояние владельца "Северстали" Алексея Мордашова в 2020 году увеличилось на 3,11 миллиарда долларов, дойдя до отметки в 23,1 миллиарда. Такой вывод сделали РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

При этом Мордашов только на четвертом месте по количеству прибыли за год среди российских миллиардеров. Больше всех прибавили бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов (плюс 4,82 миллиарда) и Алишер Усманов (плюс 4,46 миллиарда долларов).

Ранее NewsVo сообщал, что владелец "Северстали" купил 142-метровую суперъяхту Nord стоимостью не менее 300 млн долларов.