Владелец «Северстали» Алексей Мордашов купил 142-метровую суперъяхту

142-метровую суперъяхту Nord стоимостью не менее 300 млн долларов построили в Германии для владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Об этом сообщает Forbes.

— Судно стало крупнейшим из спущенных на воду в этом году, согласно Boat International Media, и одним из крупнейших в мире: оно займет 10-е место после яхты «A+» королевской семьи Абу-Даби. Если же говорить о крупнейших лодках россиян, то в этом списке она займет четвертое место — после Eclipse Романа Абрамовича, Dilbar Алишера Усманова и Sailing Yacht A Андрея Мельниченко, — отмечает издание.

Nord передадут владельцу в начале 2021 года. При этом, по данным Forbes, миллиардер не планирует продавать другую свою яхту - Lady M. Как ранее сообщал NewsVo, она была построена на американской верфи Palmer Johnson в 2013 году. Длина ее составляет 65 метров, а ширина – 9,5. В мае 2017 года яхту припарковали в порту испанского города Малага, и она на время стала местной достопримечательностью.