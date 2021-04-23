Хозяйство по выращиванию рыбы планируют построить в Череповецком районе

23.04.2021 [Общество]

Вопрос создания нового хозяйства по выращиванию рыбы обсудили на заседании рыбохозяйственного совета в администрации Череповецкого района Вологодской области. 

Такое хозяйство планируют создать в Череповецком районе на реке Суда на участке между деревней Кривец и поселком Андогский.

– В заседании приняли участие представители рыбоводных и рыбодобывающих организаций, природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора, Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, прошло в администрации района. К обсуждению были приглашены жители населённых пунктов, расположенных на берегах реки Суда, старосты деревень и главы поселений, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Подобные рыбноводные участки сейчас формируются в различных регионах России согласно Постановлению Правительства РФ. В таких хозяйствах для выращивания рыбы применяют садковый индустриальный метод, когда рыбу выращивают не во всем водоеме, а в отдельной, огороженной его части – в садках.

– На территории Вологодской области сформированы 22 рыбоводных участка. Садковым рыбоводством занимаются девять организаций. В таких хозяйствах ежегодно увеличивается количество рабочих мест. В целом, они обеспечивают работой около 300 человек в сельской местности, – сообщает пресс-служба. – По итогам 2020 года в регионе выращено 1027 тонн товарной рыбы – радужная форель, осетровые виды рыб, чир, муксун, нельма, что положительно сказывается на экономике области.

По мнению специалистов Вологодского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, этот участок на реке Суда, между деревней Кривец и поселком Андогский в Череповецком районе, по своим гидрологическим характеристикам считается перспективным для рыборазведения. В этом месте сливаются три реки: Петух, Андога и Суда. Глубины и содержание кислорода позволяют выращивать лососевых рыб в объёме до 400 тонн в год. Специалисты провели исследования и рассчитали предельный объём выращивания рыбы, который позволяет не оказывать негативного влияния на водный объект.

Тем не менее, присутствовавшие на этом заседании жители местных деревень выразили опасения сразу по нескольким пунктам: в том, что гражданам перекроют доступ к реке, невозможно будет передвигаться на маломерном водомоторном транспорте, запретят ловить рыбу, а качество воды в реке будет ухудшаться. 

– Вопрос формирования рыбоводного участка затрагивает лишь акваторию водного объекта. Ограничения доступа к реке не предусматривается, водоём как был общего пользования, так и будет. Передавать в обособленное пользование данный участок реки не планируется, соответственно, не запрещается иная деятельность, в том числе любительское рыболовство, отдых на воде, берегах, передвижение на маломерных судах, - подчеркнул начальник отдела развития рыбного хозяйства и охраны водных биологических ресурсов Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Мераб Степанов. -  Качество воды ухудшаться не будет, так как рассчитана экологическая ёмкость участка и определён максимальный допустимый объём рыбы. А переработка рыбной продукции на нем запрещена законодательством. 

 

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