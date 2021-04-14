«Не все антисептики одинаково полезны»: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору антисептика

Как правильно выбрать антисептик, ведь угроза заразиться коронавирусом всё ещё актуальна. Подробные рекомендации по этому поводу опубликовал на своём сайте Роспотребнадзор.

1. Наличие государственной регистрации

Первое, что нужно сделать при выборе антисептика, это проверить наличие государственной регистрации, заверяют нас специалисты Роспотребнадзора. Все кожные антисептики в Российской Федерации обязательно проходят государственную регистрацию, которая оформляется по результатам исследований в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора. Ученые тестируют каждое средство на эффективность и безопасность. Если экспертиза пройдена успешно, то по ее результатам оформляется свидетельство о государственной регистрации, которое выдается производителю продукта. Согласно ГОСТу на флаконе должен быть номер свидетельства о государственной регистрации.

2. Уловки маркетологов

Номер свидетельства о государственной регистрации можно проверить в едином реестре на сайте Роспотребнадзора. Если на упаковке написано, что антисептик «убивает вирус SARS-CoV-2», то это обычный маркетинговый ход. Если производители указывают, что средство направлено на профилактику именно коронавируса, у него должно быть подтверждение эффективности относительно коронавируса, выданное в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Если таких данных нет, то это просто уловка для повышения продаж. Обязательно внимательно прочтите инструкцию по применению, там вы найдете расширенный перечень микроорганизмов, против которых работает антисептик.

3. Против вирусов и бактерий

На флаконе должно быть написано, для чего именно предназначается антисептик и как его нужно применять. Формулировка, например, может быть такой: «применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции». Это значит, что средство подходит. Если в инструкции фигурируют только бактерии, то антисептик для борьбы с вирусом не подойдет.

4. Что должно быть в составе

В составе кожного антисептика могут быть разные химические вещества. Например, четвертичные аммониевые соединения, производные гуанидинов, различные спирты. Важно помнить, что для профилактики коронавирусной инфекции стоит использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта – не менее 60%. Антисептик может состоять из смеси спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60 %, и следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была «по массе». Например, на этикетках аэрозольных средствах может быть указано содержание спирта «по объему». В таком случае нужно внимательно посмотреть инструкцию, чтобы понять, какое содержание спирта в средстве «по массе». Оно может оказаться значительно ниже, чем цифры, представленные «по объему», а это сделает антисептик менее эффективным. Кроме того, в состав кожного антисептика могут входить и смягчающие и увлажняющие кожу компоненты, например, глицерин.

5. Чего НЕ должно быть в составе

В кожном антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на –альдегид. Обращайте внимание и на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной концентрации. Если ее превысить, то возможно раздражение кожи, поэтому важно проверить, получил ли препарат с ЧАС регистрационный номер в Роспотребнадзоре. Помните, что все, что обозначено как косметическое средство, – это все-таки просто косметика. Определенный антисептический эффект она может иметь, но, если не зарегистрирована как антисептик, то и рассчитывать на защиту от вирусов не стоит.

6. Количество

Чтобы эффективно защитить себя от вируса, нужно знать, какое количество антисептика наносить на руки, сколько по времени нужно ждать, чтобы он сработал. Вся информация об этом должна быть указана в инструкции.

Специалисты Роспотребнадзора также напоминают, что, если вы работаете в основном из дома и не часто выходите на улицу, то постоянной необходимости обрабатывать руки – нет. В случае, если вы работаете с наличными деньгами, звоните по общественными телефонам, пользуетесь на работе общим компьютером, ездите в метро, на автобусах и маршрутках, то желательно обрабатывать руки регулярно.



