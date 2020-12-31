Новогодняя афиша Вологодской области

В этом году из-за пандемии на городских площадях не будет привычных для вологжан массовых мероприятий. Но скучать в каникулы не придётся! Множество мероприятий, в том числе и под открытым небом, организуют учреждения культуры. Расскажем о них подробнее.

Культурный семейный проект «Настоящий вологодский Новый год» пройдёт с 1 по 10 января на территории Вологодского кремля.

Каждый вечер с 1 по 10 января в 18:00 во дворе Вологодского кремля будет загораться новогодняя елка и проходить театрализованная программа для всей семьи «Огни кремлевской ёлки». Вход на программу – бесплатный.

В 18.30 в Иосифовском корпусе, Юго-западной башне Кремля и Музее кружева гостей будут ждать интерактивные программы и квесты для детей и взрослых, музыкальные выступления известных вологодских коллективов и солистов, встречи с любимыми актерами и детские спектакли. Здесь уже вход по билетам.

Подробное расписание мероприятий, стоимость билетов и возможность их покупки онлайн – на специальной странице проекта.

ЯРМАРКИ

Сразу несколько новогодних и рождественских ярмарок пройдут в Вологде во время зимних каникул. Они расположатся в разных районах областной столицы: на площади Чайковского, на площади Революции, рядом с бульваром Пирогова и на улице Сергея Орлова рядом с арт-объектом «Птица-говорун». Подробнее о времени и датах работы этих ярмарок можно узнать в материале NewsVo.

ВОЛОГДА

Вологодский государственный музей-заповедник

Вологда, ул. Сергея Орлова, 15, телефон (8172) 72-25-11

Экспозиция «Природа и история Вологодского края». Со 2 по 10 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 1, 7 января – выходные дни

Интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу». Хотите услышать голоса зверей и птиц вологодского леса или узнать стоимость продуктов в Петровские времена? Приходите в новогодние праздники в Вологодский Кремль. Эта экскурсия расскажет вам о древнем северном крае. 2, 3, 6 января - 12.00; 14.00, 4 января - 12.00. Стоимость: 170 руб. – взрослые, пенсионеры, 80 руб. – школьники, студенты

Экскурсия «Сокровища вологодских музеев». 2, 3, 4, 5, 6 января – 12.00. Экскурсия на выставке, посвященной 135-летию Вологодского музея, на которой представлены раритетные экспонаты из 4 музеев Вологды, Череповца и Великого Устюга. Стоимость: 170 руб. – взрослые, пенсионеры, 80 руб. – школьники, студенты

Юго-Западная башня Вологодского кремля

Ярмарка «Сотворенная радость» со 2 по 7 января с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

Выставка «Сокровища Вологодских музеев» со 2 по 10 января с 10.00 до 18.00

1, 8 января – выходные дни

Художественный отдел. Открыт для посещения со 2 по 10 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 1 и 9 января – выходные дни.

Музей кружева

Вологда, Кремлёвская площадь, 12, телефон: (8172) 72-16-56

Открыт для посещения с продленным режимом работы со 2 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 1 и 10 января – выходные дни.

Выставка «БлагоДарю» из новых экспонатов, подаренных музею.

Обзорная экскурсия по музею. Посетители познакомятся с историей и современностью вологодского кружевного промысла. 2, 7, 8 января в 12.30 и 14.30. Предварительная запись по тел.: 72-16-56. Стоимость: 170 руб. – взрослые, пенсионеры, 80 руб. – школьники, студенты

Для любителей знакомиться с экспозицией в своем темпе музей предлагает воспользоваться аудиогидом. Аудиогид выдаётся под залог документа, удостоверяющего личность (водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство и т.п), либо номерка гардероба. Стоимость услуги - 250 рублей + стоимость входного билета.

Фото: https://vk.com/lacemuseum

Архитектурно-этнографический музей «Семенково»

Вологодский район, деревня Семёнково, телефон: (8172) 21-01-90

Открыт для посещения с 3 по 9 января с 10.00 до 17.00, касса до 16.30. 1, 2 и 10 января – выходные дни.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией вход в музейные дома для неорганизованных посетителей будет закрыт. Развлекательные программы пройдут на улице. Одевайтесь теплей и захватите с собой термос с горячим чаем и хорошее настроение.

Катание с горок, на лошадях, хоровод у новогодней ёлки, путешествие по лесной тропе, игровые площадки, ярмарка мастеров, торговые ряды и т.д.

Стоимость входных билетов: взрослые - 300 рублей; учащиеся, студенты, пенсионеры - 150 рублей; дошкольники – бесплатно, дети из многодетных семей, при предъявлении подтверждающих документов - бесплатно.

Программы по предварительным заявкам: «Рождественский вертеп» (+150 рублей), экскурсионное обслуживание (+250 рублей).

Праздничная новогодняя программа «Встреча с чудесами» – 4 января 12.00-15.00

В программе: встреча с Дедом Морозом и его помощниками, знакомство с секретами управления могущественными стихиями, прогулка по зимнему лесу к логову Бабы Яги, игры, катание на горке.

Праздничная этнографическая программа «Приходила коляда» – 7 января с 12.00-15.00

В программе: сцены из жизни северной деревни ряженые, колядки, народные игры, пляски. Посетители побывают на святочных хороводах, увидят обход дворов христославами, соберут лучинки для костра, улыбнутся «бесчинствам» ряженых. А еще на празднике вас будут ждать уличные гадания, народные игры и костёр.

Фото: https://vk.com/museum_semenkovo

Дом-музей Петра I

Вологда, Советский проспект, 47, телефон: (8172) 75-27-59

Открыт для посещения с 3 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 1, 2 и 10 января – выходные дни.

Обзорная экскурсия – 3, 7, 8 января – 14:00. Это первый музей Вологды, бывший дом голландского купца Гутмана, где, приезжая в Вологду, останавливался великий русский император Петр I. Экспозиция представляет Вологду конца 17 – начала 18 вв., рассказывает о приездах Петра в Вологду, его реформах.

Стоимость: 120 руб. – взрослые, пенсионеры, 60 руб. – школьники, студенты.

Фото: vologdamuseum.ru

Музей «Мир забытых вещей»

Вологда ул. Ленинградская, д. 6, телефон: (8172) 21-14-17

Открыт для посещения с 3 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 31 декабря, 1, 2 и 10 января – выходные дни.

Вас ждут интерьерные экспозиции, истории из мира вещей прошлых веков.

Выставка «Орнамент. Цветы»

Фотовыставка «Очарование зимы»

Экскурсии по музею для сборных групп пройдут 3, 4 января – 12.00 и 6, 7, 8 января - 14.00.

Стоимость: 120 руб. – взрослые, пенсионеры, 60 руб. – школьники, студенты. Предварительная запись по тел.: 21-14-17.

Фото Татьяны Шибаевой на выставке "Очарование зимы".

Дом музей А.Ф.Можайского

Вологодский район, село Можайское, телефон: (8172) 55-53-80

Открыт для посещения с 3 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 31 декабря, 1, 2 и 10 января – выходные дни.

Выставка рекламных плакатов начала 20-го века «Не проходите мимо!»

Экскурсии для сборных групп «Усадьба Котельниково - авиационная гордость Вологодчины» 3 - 6 января в 11.00.

Стоимость билета: 120 руб (взрослый, пенсионный) /60 руб. (детский)

Музей «Литература. Искусство. Век ХХ»

Вологда, ул. Герцена, д. 36, телефон: (8172) 75-55-39

Открыт для посещения с 3 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 31 декабря, 1 и 2 января - выходные дни.

Экскурсия «Жизнь и творчество поэта Н. Рубцова» – 3 января 15.30

Новогодняя интерактивная программа «О старинных часах, балете и не только…» – 4 января 14.00. Интерактивная программа для родителей с детьми. В программе: погружение в мир музыки В.А. Гаврилина, мастер-класс по изготовлению снежинки – балеринки.

Интерактивная программа с мастер-классом «Стоп-кадр» – 5 января 14.00. Что такое «магия кино», волшебство камеры-обскура, как снимали и показывали фильмы в начале ХХ века, мастер-класс - создание 3D очков.

Интерактивная программа с мастер-классом «Что написано пером?» – 8 января 14.00. Программа об истории письменности от глиняных табличек до бумаги, мастер-класс - послание на глине.

Интерактивная программа с мастер-классом «Вовка в тридевятом царстве» – 9 января 14.00. Программа об истории создания мультфильмов, мастер-класс - изготовление оптической игрушки.

На программы действует предварительная запись. Стоимость: 120 руб. (взрослый) /60 руб. (детский).

Фото: https://vk.com/literamus

Музей «Вологда на рубеже XIX-XX веков»

Вологда, Советский проспект, 16-а, телефон: 75-27-59, 8-981-441-38-08

Открыт для посещения с продленным режимом работы с 3 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 31 декабря, 1, 2, 10 января – выходные дни

Каждый день с 3 по 9 января в 11:00 – экскурсии «В гостях у Самарина»: вы побываете в старинной купеческой усадьбе и узнаете о жизни дореволюционной Вологды.

Стоимость билета: 120 руб. (взрослый, пенсионный)/60 руб. (детский)

3 января в 16.00 вас ждут на «Новогодних историях» - музыкально - литературном спектакле бард-группы «Кудеса». Вы услышите песни на стихи Н. Рубцова, А. Башлачева, А. Козловского и многих других. Стоимость билета: 120 руб. (по предварительной записи)

6 января в 13.00 – детская новогодняя программа «Приключения рождественской елки». Запах елки и мандаринов, игры, шутки, новогодние гадания и напутствия, поздравления от Деда Мороза и живая музыка. Стоимость: 600 руб. – детский, 120 – сопровождающий взрослый (по предварительной записи).

Фото: https://vk.com/dom_samarina

Вологодский музей детства

Вологда, Советский проспект, 48, телефон: +7 (911) 519-70-90

Со 2 по 10 января открыты для посещения действующая экспозиция игрушек советского периода и новогодних ёлочных игрушек.

А также ежедневно:

11:00 – экскурсия «Жил подл ёлкой Дед мороз»

12:00 – новогодние мастер-классы

16:00 – просмотри диафильмов

Музей-квартира Белова

Вологда, ул. Октябрьская, д.10, кв.4, телефон: 8 921-126-14-23, 8 921-142-08-56

31 декабря, 1 - 3 января - выходные дни;

4 - 8 января - музей открыт с 10.00 до 17.00. В эти дни пройдут сборные экскурсии по музею: в 12.00 и в 15.00.

7 января в 12.00 - интерактивная программа «В ожидании чуда: новогодние и рождественские истории вологодских писателей». (6+)

9 и 10 января - музей работает по предварительным заявкам.

Фото: https://vk.com/belovmuseum

Филиалы Вологодской областной картинной галереи

Музейно-творческий центр народного художника России В.Н. Корбакова

Вологда, ул. Октябрьская, д.13, телефон: 72-79-02, 72-55-76

Экскурсии выходного дня – 3, 5, 8 января в 14:00, 4 января в 11:00, 9 и 10 января в 12:00.

3 января - 12.00 мастер-класс по росписи имбирно-медовых пряников глазурью. Участники мастер-класса познакомятся с историей возникновения «медового хлеба», узнают старинные рецепты изготовления пряника. И распишут имбирно-медовый пряник.

5 января - 12.00 мастер-класс по созданию объемной рождественской открытки «Рождественский ангел».

6 января - 11.00 мастер-класс «Рисуем северное сияние» (акварель).

8 января - 12.00 «Рождественский колокольчик» - интерактивная программа, посвященная Рождеству, с загадками, новогодней викториной и мастер-классом по изготовлению рождественской игрушки в технике коллажа.

9 января - 12.00 мастер-класс «Ультрамариновое настроение» (пастель).

Мемориальная мастерская заслуженного художника РСФСР А.В. Пантелеева

Вологда, ул. Козленская, 4, телефон: 72-79-02, 21-16-39

4 января - 14.00 - Интерактивная программа «Гостиная Генриетты Вульф». В импровизированной гостиной современницы Андерсена Генриетты Вульф, ставшей прототипом Дюймовочки из одноименной сказки Андерсена, посетители увидят театр теней, смогут поиграть в старинные игры, станут участниками экскурсии по выставке, посвященной 215-летию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена и 185-летию создания сказки «Дюймовочка».

Шаламовский дом

Вологда, ул. Сергея Орлова, 15, телефон: 72-79-02, 72-14-07

10 января -15.00 Интерактивная программа «Рождественская гостиная»: игры XIX века: театр теней, фанты, старинная игра «Кузовок» и другие на фоне постоянной экспозиции русского искусства XVII - начала XX века.

Шаламовский дом. Фото: https://www.vologda-gallery.ru

ЧЕРЕПОВЕЦ



Мемориальный дом-музей Верещагиных

Череповец, ул. Социалистическая, 22, телефон: (8202) 50-15-94, 50-11-47

Рабочие дни — 3, 4, 5, 6 января.

Выставка «Праздничные впечатления».

Цикл музейных занятий: «Рождественская мастерская».

Усадьба Гальских

Череповец, Матуринская, 28, телефон: (8202) 32-22-04

Рабочие дни — 3, 5-10 января.

Программа «Рождество и святки на усадьбе Гальских» с ансамблем «Череповецъ и с экскурсией по барскому дому (0+) – 7 и 9 января в 12:00 и 14:00. Предварительная запись.

Программа «Рождество в дворянской семье и Вертепное представление на Усадьбе Гальских» (4+) – 8 января. 3 маленькие группы. Предварительная запись по телефону (8202) 32-22-04.

Усадьба Гальских. Фото: https://vk.com/usadbagalskih

Дом И.А.Милютина

Череповец, Революции, 1, телефон: (8202) 55-87-15, 55-87-17

Рабочие дни — 3, 5, 6 января.

Программы «Рождество в купеческом доме» и «Рождественские истории Старого Фонаря».

Художественный музей

Череповец, Советский проспект, 30А, телефон: (8202) 51-75-25

Рабочие дни — 5 и 6 января.

Музей природы

Череповец, Луначарского, 32, телефон: (8202) 555-264

Рабочие дни — 3, 5, 6 января.

Выставочный зал и Ресурсный центр творческого развития детей и подростков

Череповец, Юбилейная, 36

Рабочие дни — 3, 5, 6, 8, 9, 10 января.

Выставка гобеленов Светланы Синяевой и керамики Евгении Арсеньевой «Разговор с тишиной».

Новогодние программы и творческие мастер-классы.

Историко-краеведческий музей

Череповец, Луначарского, 41

Рабочие дни — 3, 5, 6, 8, 9, 10 января.

Выставка «Народный костюм северных губерний».

Новогодние программы и творческие мастер-классы.

Музей археологии

Череповец, Советский пр., 19, телефон: (8202) 44-01-10

Рабочие дни — 3, 5, 6 января.

Зимние археологические игры -2021 – 6 января в 11:00 и 12:00 в музейном дворике. Увлекательное путешествие в каменный век, гостья из прошлого и ее новый друг.

Стоимость участия 100 рублей. Запись по ссылке.

Выставка «Археологические находки 2020 года».

Детский музей

Череповец, Луначарского, 39, телефон: (8202) 55-12-93

Рабочие дни – 6, 9, 10 января.

Выставка «К нам стучится Новый год!» Небольшая выставка, которая встречает гостей в холле музея, позволяет заглянуть в прошлое и увидеть Новый год, который сегодня уже можно назвать старым. В 40-70-е годы XX века друг друг поздравляли открытками с рисунками советских художников, а на новогодние ёлки ребята наряжались в животных, клоунов, снежинок. Всё это можно увидеть на выставке, которая сопровождается трогательными фотографиями Новогодних праздников.

Музей Александра Башлачева

Череповец, Советский проспект, 35а, телефон: (8202) 44-04-45.

Рабочие дни — 5, 6, 9, 10 января.

Музей Башлачева. Фото со страницы Вадима Германова

ТОТЬМА

Тотемское музейное объединение, телефоны: (881739) 2-23-37 и (881739) 2-45-51 или в личные сообщения Алексею Новосёлову.

Музеи Тотьмы будут работать со 2 по 10 января с 10.00 до 17.30. Здесь будут проводиться 2 вида экскурсий «Соляной маршрут», «Рубцовские места Тотьмы», «Тотьма – город купцов и мореходов», а также по экспозициям тотемских музеев и на колокольню.

СБОРНЫЕ экскурсии будут проводиться исключительно на открытом воздухе. На них не нужно записываться заранее, достаточно прийти к месту сбора. Стоимость экскурсии 100 рублей с человека. (18+)

СЕМЕЙНЫЕ экскурсии будут проходить в залах музеев и будут доступны только по записи. На одно мероприятие могут прийти только члены одной семьи или ближайшие родственники. Запись открыта, Вы можете звонить в музеи, уточнять стоимость и бронировать своей семье программу в новогодние каникулы.

Подробное расписание вы можете найти на странице музейного объединения по ссылке.

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Великоустюгский государственный музей-заповедник

Со 2 по 9 января все музеи, входящие в состав Великоустюгского музея-заповедника, работают с 10:00 до 18:00:

Музей истории и культуры Великого Устюга

Музей этнографии

Музей древнерусского искусства

Музей природы

Музей новогодней и рождественской игрушки

Детский музейный центр

Фото: https://vk.com/ustyug_museum

БЕЛОЗЕРСК

Белозерский областной краеведческий музей

Белозерск, ул. Фрунзе, 28, телефоны: (81756) 2-28-97, 8 911-474-58-08

Обзорная экскурсия по валу 6, 7, 8 и 9 января в 14:00. Запись по телефону: 8 911-474-58-08

Рождественские интерактивные программы, мастер-классы и квест. Подробности по ссылке.

Белозерск. Фото: ridus.ru

УСТЮЖНА

Устюженский краеведческий музей

Устюжна, Соборная площадь, д.5, телефон: (81737) 2-25-54

Рабочие дни – 2, 3, 6, 7, 9 и 10 января.

Устюжна. Фото: vologda-oblast.ru



КИРИЛЛОВ

Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Кириллов, Базарная улица, телефон: +7(921)722-75-84, +7(81757)328-06.

Экспозиции Кирилло-Белозерского музея-заповедника и филиала «Музей фресок Дионисия» открыты для посетителей 31 декабря и 1 января – по предварительным заявкам; со 02 по 10 января: с 9:00-18:00, 6 января – с 9:00-17:00.

Программа «Новогодняя круговерть» в музее и его филиалах.

Кириллов. Фото: https://vk.com/kirmuseum

Музей истории города и района

Кириллов, ул. Гагарина, 103, телефон: (81757) 315-98

Рабочие дни – 31 декабря, 1, 9 и 10 января

Со 2 по 7 января в 12:00 – творческие мастер-классы и театр теней.

Народный дом

Кириллов, ул. Преображенского, 3, телефон: (81757) 3-14-79

Рабочие дни – 31 декабря, 1, 10 и 11 января

Музей Евгения Преображенского

Кириллов, ул. Преображенского, 3, телефон: (81757) 3-14-79

Рабочие дни – 31 декабря, 1,10 и11 января.

Праздничные мероприятия и экскурсии также пройдут во многих усадьбах. Узнать о них подробнее вы сможете в специальном материале NewsVo Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть.