Новогодняя афиша Вологодской области

В этом году из-за пандемии на городских площадях не будет привычных для вологжан массовых мероприятий. Но скучать в каникулы не придётся! Множество мероприятий, в том числе и под открытым небом, организуют учреждения культуры. Расскажем о них подробнее.
Культурный семейный проект «Настоящий вологодский Новый год» пройдёт с 1 по 10 января на территории Вологодского кремля.
Каждый вечер с 1 по 10 января в 18:00 во дворе Вологодского кремля будет загораться новогодняя елка и проходить театрализованная программа для всей семьи «Огни кремлевской ёлки». Вход на программу – бесплатный.
В 18.30 в Иосифовском корпусе, Юго-западной башне Кремля и Музее кружева гостей будут ждать интерактивные программы и квесты для детей и взрослых, музыкальные выступления известных вологодских коллективов и солистов, встречи с любимыми актерами и детские спектакли. Здесь уже вход по билетам.
Подробное расписание мероприятий, стоимость билетов и возможность их покупки онлайн – на специальной странице проекта.
ЯРМАРКИ
Сразу несколько новогодних и рождественских ярмарок пройдут в Вологде во время зимних каникул. Они расположатся в разных районах областной столицы: на площади Чайковского, на площади Революции, рядом с бульваром Пирогова и на улице Сергея Орлова рядом с арт-объектом «Птица-говорун». Подробнее о времени и датах работы этих ярмарок можно узнать в материале NewsVo.
ВОЛОГДА
Вологодский государственный музей-заповедник
Вологда, ул. Сергея Орлова, 15, телефон (8172) 72-25-11
Экспозиция «Природа и история Вологодского края». Со 2 по 10 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 1, 7 января – выходные дни
Интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу». Хотите услышать голоса зверей и птиц вологодского леса или узнать стоимость продуктов в Петровские времена? Приходите в новогодние праздники в Вологодский Кремль. Эта экскурсия расскажет вам о древнем северном крае. 2, 3, 6 января - 12.00; 14.00, 4 января - 12.00. Стоимость: 170 руб. – взрослые, пенсионеры, 80 руб. – школьники, студенты
Экскурсия «Сокровища вологодских музеев». 2, 3, 4, 5, 6 января – 12.00. Экскурсия на выставке, посвященной 135-летию Вологодского музея, на которой представлены раритетные экспонаты из 4 музеев Вологды, Череповца и Великого Устюга. Стоимость: 170 руб. – взрослые, пенсионеры, 80 руб. – школьники, студенты
Юго-Западная башня Вологодского кремля
Ярмарка «Сотворенная радость» со 2 по 7 января с 10.00 до 18.00. Вход свободный.
Выставка «Сокровища Вологодских музеев» со 2 по 10 января с 10.00 до 18.00
1, 8 января – выходные дни
Художественный отдел. Открыт для посещения со 2 по 10 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 1 и 9 января – выходные дни.
Музей кружева
Вологда, Кремлёвская площадь, 12, телефон: (8172) 72-16-56
Открыт для посещения с продленным режимом работы со 2 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 1 и 10 января – выходные дни.
Выставка «БлагоДарю» из новых экспонатов, подаренных музею.
Обзорная экскурсия по музею. Посетители познакомятся с историей и современностью вологодского кружевного промысла. 2, 7, 8 января в 12.30 и 14.30. Предварительная запись по тел.: 72-16-56. Стоимость: 170 руб. – взрослые, пенсионеры, 80 руб. – школьники, студенты
Для любителей знакомиться с экспозицией в своем темпе музей предлагает воспользоваться аудиогидом. Аудиогид выдаётся под залог документа, удостоверяющего личность (водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство и т.п), либо номерка гардероба. Стоимость услуги - 250 рублей + стоимость входного билета.
Фото: https://vk.com/lacemuseum
Архитектурно-этнографический музей «Семенково»
Вологодский район, деревня Семёнково, телефон: (8172) 21-01-90
Открыт для посещения с 3 по 9 января с 10.00 до 17.00, касса до 16.30. 1, 2 и 10 января – выходные дни.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией вход в музейные дома для неорганизованных посетителей будет закрыт. Развлекательные программы пройдут на улице. Одевайтесь теплей и захватите с собой термос с горячим чаем и хорошее настроение.
Катание с горок, на лошадях, хоровод у новогодней ёлки, путешествие по лесной тропе, игровые площадки, ярмарка мастеров, торговые ряды и т.д.
Стоимость входных билетов: взрослые - 300 рублей; учащиеся, студенты, пенсионеры - 150 рублей; дошкольники – бесплатно, дети из многодетных семей, при предъявлении подтверждающих документов - бесплатно.
Программы по предварительным заявкам: «Рождественский вертеп» (+150 рублей), экскурсионное обслуживание (+250 рублей).
Праздничная новогодняя программа «Встреча с чудесами» – 4 января 12.00-15.00
В программе: встреча с Дедом Морозом и его помощниками, знакомство с секретами управления могущественными стихиями, прогулка по зимнему лесу к логову Бабы Яги, игры, катание на горке.
Праздничная этнографическая программа «Приходила коляда» – 7 января с 12.00-15.00
В программе: сцены из жизни северной деревни ряженые, колядки, народные игры, пляски. Посетители побывают на святочных хороводах, увидят обход дворов христославами, соберут лучинки для костра, улыбнутся «бесчинствам» ряженых. А еще на празднике вас будут ждать уличные гадания, народные игры и костёр.
Фото: https://vk.com/museum_semenkovo
Дом-музей Петра I
Вологда, Советский проспект, 47, телефон: (8172) 75-27-59
Открыт для посещения с 3 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 1, 2 и 10 января – выходные дни.
Обзорная экскурсия – 3, 7, 8 января – 14:00. Это первый музей Вологды, бывший дом голландского купца Гутмана, где, приезжая в Вологду, останавливался великий русский император Петр I. Экспозиция представляет Вологду конца 17 – начала 18 вв., рассказывает о приездах Петра в Вологду, его реформах.
Стоимость: 120 руб. – взрослые, пенсионеры, 60 руб. – школьники, студенты.
Фото: vologdamuseum.ru
Музей «Мир забытых вещей»
Вологда ул. Ленинградская, д. 6, телефон: (8172) 21-14-17
Открыт для посещения с 3 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 31 декабря, 1, 2 и 10 января – выходные дни.
Вас ждут интерьерные экспозиции, истории из мира вещей прошлых веков.
Выставка «Орнамент. Цветы»
Фотовыставка «Очарование зимы»
Экскурсии по музею для сборных групп пройдут 3, 4 января – 12.00 и 6, 7, 8 января - 14.00.
Стоимость: 120 руб. – взрослые, пенсионеры, 60 руб. – школьники, студенты. Предварительная запись по тел.: 21-14-17.
Фото Татьяны Шибаевой на выставке "Очарование зимы".
Дом музей А.Ф.Можайского
Вологодский район, село Можайское, телефон: (8172) 55-53-80
Открыт для посещения с 3 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 31 декабря, 1, 2 и 10 января – выходные дни.
Выставка рекламных плакатов начала 20-го века «Не проходите мимо!»
Экскурсии для сборных групп «Усадьба Котельниково - авиационная гордость Вологодчины» 3 - 6 января в 11.00.
Стоимость билета: 120 руб (взрослый, пенсионный) /60 руб. (детский)
Музей «Литература. Искусство. Век ХХ»
Вологда, ул. Герцена, д. 36, телефон: (8172) 75-55-39
Открыт для посещения с 3 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 31 декабря, 1 и 2 января - выходные дни.
Экскурсия «Жизнь и творчество поэта Н. Рубцова» – 3 января 15.30
Новогодняя интерактивная программа «О старинных часах, балете и не только…» – 4 января 14.00. Интерактивная программа для родителей с детьми. В программе: погружение в мир музыки В.А. Гаврилина, мастер-класс по изготовлению снежинки – балеринки.
Интерактивная программа с мастер-классом «Стоп-кадр» – 5 января 14.00. Что такое «магия кино», волшебство камеры-обскура, как снимали и показывали фильмы в начале ХХ века, мастер-класс - создание 3D очков.
Интерактивная программа с мастер-классом «Что написано пером?» – 8 января 14.00. Программа об истории письменности от глиняных табличек до бумаги, мастер-класс - послание на глине.
Интерактивная программа с мастер-классом «Вовка в тридевятом царстве» – 9 января 14.00. Программа об истории создания мультфильмов, мастер-класс - изготовление оптической игрушки.
На программы действует предварительная запись. Стоимость: 120 руб. (взрослый) /60 руб. (детский).
Фото: https://vk.com/literamus
Музей «Вологда на рубеже XIX-XX веков»
Вологда, Советский проспект, 16-а, телефон: 75-27-59, 8-981-441-38-08
Открыт для посещения с продленным режимом работы с 3 по 9 января с 10.00 до 18.00, касса до 17.30. 31 декабря, 1, 2, 10 января – выходные дни
Каждый день с 3 по 9 января в 11:00 – экскурсии «В гостях у Самарина»: вы побываете в старинной купеческой усадьбе и узнаете о жизни дореволюционной Вологды.
Стоимость билета: 120 руб. (взрослый, пенсионный)/60 руб. (детский)
3 января в 16.00 вас ждут на «Новогодних историях» - музыкально - литературном спектакле бард-группы «Кудеса». Вы услышите песни на стихи Н. Рубцова, А. Башлачева, А. Козловского и многих других. Стоимость билета: 120 руб. (по предварительной записи)
6 января в 13.00 – детская новогодняя программа «Приключения рождественской елки». Запах елки и мандаринов, игры, шутки, новогодние гадания и напутствия, поздравления от Деда Мороза и живая музыка. Стоимость: 600 руб. – детский, 120 – сопровождающий взрослый (по предварительной записи).
Фото: https://vk.com/dom_samarina
Вологодский музей детства
Вологда, Советский проспект, 48, телефон: +7 (911) 519-70-90
Со 2 по 10 января открыты для посещения действующая экспозиция игрушек советского периода и новогодних ёлочных игрушек.
А также ежедневно:
11:00 – экскурсия «Жил подл ёлкой Дед мороз»
12:00 – новогодние мастер-классы
16:00 – просмотри диафильмов
Музей-квартира Белова
Вологда, ул. Октябрьская, д.10, кв.4, телефон: 8 921-126-14-23, 8 921-142-08-56
31 декабря, 1 - 3 января - выходные дни;
4 - 8 января - музей открыт с 10.00 до 17.00. В эти дни пройдут сборные экскурсии по музею: в 12.00 и в 15.00.
7 января в 12.00 - интерактивная программа «В ожидании чуда: новогодние и рождественские истории вологодских писателей». (6+)
9 и 10 января - музей работает по предварительным заявкам.
Фото: https://vk.com/belovmuseum
Филиалы Вологодской областной картинной галереи
Музейно-творческий центр народного художника России В.Н. Корбакова
Вологда, ул. Октябрьская, д.13, телефон: 72-79-02, 72-55-76
Экскурсии выходного дня – 3, 5, 8 января в 14:00, 4 января в 11:00, 9 и 10 января в 12:00.
- 3 января - 12.00 мастер-класс по росписи имбирно-медовых пряников глазурью. Участники мастер-класса познакомятся с историей возникновения «медового хлеба», узнают старинные рецепты изготовления пряника. И распишут имбирно-медовый пряник.
- 5 января - 12.00 мастер-класс по созданию объемной рождественской открытки «Рождественский ангел».
- 6 января - 11.00 мастер-класс «Рисуем северное сияние» (акварель).
- 8 января - 12.00 «Рождественский колокольчик» - интерактивная программа, посвященная Рождеству, с загадками, новогодней викториной и мастер-классом по изготовлению рождественской игрушки в технике коллажа.
- 9 января - 12.00 мастер-класс «Ультрамариновое настроение» (пастель).
Мемориальная мастерская заслуженного художника РСФСР А.В. Пантелеева
Вологда, ул. Козленская, 4, телефон: 72-79-02, 21-16-39
4 января - 14.00 - Интерактивная программа «Гостиная Генриетты Вульф». В импровизированной гостиной современницы Андерсена Генриетты Вульф, ставшей прототипом Дюймовочки из одноименной сказки Андерсена, посетители увидят театр теней, смогут поиграть в старинные игры, станут участниками экскурсии по выставке, посвященной 215-летию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена и 185-летию создания сказки «Дюймовочка».
Шаламовский дом
Вологда, ул. Сергея Орлова, 15, телефон: 72-79-02, 72-14-07
10 января -15.00 Интерактивная программа «Рождественская гостиная»: игры XIX века: театр теней, фанты, старинная игра «Кузовок» и другие на фоне постоянной экспозиции русского искусства XVII - начала XX века.
Шаламовский дом. Фото: https://www.vologda-gallery.ru
ЧЕРЕПОВЕЦ
Мемориальный дом-музей Верещагиных
Череповец, ул. Социалистическая, 22, телефон: (8202) 50-15-94, 50-11-47
Рабочие дни — 3, 4, 5, 6 января.
Выставка «Праздничные впечатления».
Цикл музейных занятий: «Рождественская мастерская».
Усадьба Гальских
Череповец, Матуринская, 28, телефон: (8202) 32-22-04
Рабочие дни — 3, 5-10 января.
- Программа «Рождество и святки на усадьбе Гальских» с ансамблем «Череповецъ и с экскурсией по барскому дому (0+) – 7 и 9 января в 12:00 и 14:00. Предварительная запись.
- Программа «Рождество в дворянской семье и Вертепное представление на Усадьбе Гальских» (4+) – 8 января. 3 маленькие группы. Предварительная запись по телефону (8202) 32-22-04.
Усадьба Гальских. Фото: https://vk.com/usadbagalskih
Дом И.А.Милютина
Череповец, Революции, 1, телефон: (8202) 55-87-15, 55-87-17
Рабочие дни — 3, 5, 6 января.
Программы «Рождество в купеческом доме» и «Рождественские истории Старого Фонаря».
Художественный музей
Череповец, Советский проспект, 30А, телефон: (8202) 51-75-25
Рабочие дни — 5 и 6 января.
Музей природы
Череповец, Луначарского, 32, телефон: (8202) 555-264
Рабочие дни — 3, 5, 6 января.
Выставочный зал и Ресурсный центр творческого развития детей и подростков
Череповец, Юбилейная, 36
Рабочие дни — 3, 5, 6, 8, 9, 10 января.
Выставка гобеленов Светланы Синяевой и керамики Евгении Арсеньевой «Разговор с тишиной».
Новогодние программы и творческие мастер-классы.
Историко-краеведческий музей
Череповец, Луначарского, 41
Рабочие дни — 3, 5, 6, 8, 9, 10 января.
Выставка «Народный костюм северных губерний».
Новогодние программы и творческие мастер-классы.
Музей археологии
Череповец, Советский пр., 19, телефон: (8202) 44-01-10
Рабочие дни — 3, 5, 6 января.
Зимние археологические игры -2021 – 6 января в 11:00 и 12:00 в музейном дворике. Увлекательное путешествие в каменный век, гостья из прошлого и ее новый друг.
Стоимость участия 100 рублей. Запись по ссылке.
Выставка «Археологические находки 2020 года».
Детский музей
Череповец, Луначарского, 39, телефон: (8202) 55-12-93
Рабочие дни – 6, 9, 10 января.
Выставка «К нам стучится Новый год!» Небольшая выставка, которая встречает гостей в холле музея, позволяет заглянуть в прошлое и увидеть Новый год, который сегодня уже можно назвать старым. В 40-70-е годы XX века друг друг поздравляли открытками с рисунками советских художников, а на новогодние ёлки ребята наряжались в животных, клоунов, снежинок. Всё это можно увидеть на выставке, которая сопровождается трогательными фотографиями Новогодних праздников.
Музей Александра Башлачева
Череповец, Советский проспект, 35а, телефон: (8202) 44-04-45.
Рабочие дни — 5, 6, 9, 10 января.
Музей Башлачева. Фото со страницы Вадима Германова
ТОТЬМА
Тотемское музейное объединение, телефоны: (881739) 2-23-37 и (881739) 2-45-51 или в личные сообщения Алексею Новосёлову.
Музеи Тотьмы будут работать со 2 по 10 января с 10.00 до 17.30. Здесь будут проводиться 2 вида экскурсий «Соляной маршрут», «Рубцовские места Тотьмы», «Тотьма – город купцов и мореходов», а также по экспозициям тотемских музеев и на колокольню.
СБОРНЫЕ экскурсии будут проводиться исключительно на открытом воздухе. На них не нужно записываться заранее, достаточно прийти к месту сбора. Стоимость экскурсии 100 рублей с человека. (18+)
СЕМЕЙНЫЕ экскурсии будут проходить в залах музеев и будут доступны только по записи. На одно мероприятие могут прийти только члены одной семьи или ближайшие родственники. Запись открыта, Вы можете звонить в музеи, уточнять стоимость и бронировать своей семье программу в новогодние каникулы.
Подробное расписание вы можете найти на странице музейного объединения по ссылке.
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Великоустюгский государственный музей-заповедник
Со 2 по 9 января все музеи, входящие в состав Великоустюгского музея-заповедника, работают с 10:00 до 18:00:
Музей истории и культуры Великого Устюга
Музей этнографии
Музей древнерусского искусства
Музей природы
Музей новогодней и рождественской игрушки
Детский музейный центр
Фото: https://vk.com/ustyug_museum
БЕЛОЗЕРСК
Белозерский областной краеведческий музей
Белозерск, ул. Фрунзе, 28, телефоны: (81756) 2-28-97, 8 911-474-58-08
Обзорная экскурсия по валу 6, 7, 8 и 9 января в 14:00. Запись по телефону: 8 911-474-58-08
Рождественские интерактивные программы, мастер-классы и квест. Подробности по ссылке.
Белозерск. Фото: ridus.ru
УСТЮЖНА
Устюженский краеведческий музей
Устюжна, Соборная площадь, д.5, телефон: (81737) 2-25-54
Рабочие дни – 2, 3, 6, 7, 9 и 10 января.
Устюжна. Фото: vologda-oblast.ru
КИРИЛЛОВ
Кирилло-Белозерский музей-заповедник
Кириллов, Базарная улица, телефон: +7(921)722-75-84, +7(81757)328-06.
Экспозиции Кирилло-Белозерского музея-заповедника и филиала «Музей фресок Дионисия» открыты для посетителей 31 декабря и 1 января – по предварительным заявкам; со 02 по 10 января: с 9:00-18:00, 6 января – с 9:00-17:00.
Программа «Новогодняя круговерть» в музее и его филиалах.
Кириллов. Фото: https://vk.com/kirmuseum
Музей истории города и района
Кириллов, ул. Гагарина, 103, телефон: (81757) 315-98
Рабочие дни – 31 декабря, 1, 9 и 10 января
Со 2 по 7 января в 12:00 – творческие мастер-классы и театр теней.
Народный дом
Кириллов, ул. Преображенского, 3, телефон: (81757) 3-14-79
Рабочие дни – 31 декабря, 1, 10 и 11 января
Музей Евгения Преображенского
Кириллов, ул. Преображенского, 3, телефон: (81757) 3-14-79
Рабочие дни – 31 декабря, 1,10 и11 января.
Праздничные мероприятия и экскурсии также пройдут во многих усадьбах. Узнать о них подробнее вы сможете в специальном материале NewsVo Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть.