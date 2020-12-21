Фотографии настоящей русской зимы можно увидеть в музее «Мир забытых вещей» в Вологде

21.12.2020 [Культура]

Авторская фотовыставка Леонида Полетаева и Татьяны Шибаевой «Очарование зимы» открылась в музее «Мир забытых вещей» в Вологде.

В экспозицию вошли более 25 работ: пейзажи, сценки из жизни, сюжеты, детали и настоящая русская зима.

– Выставка подготовлена творческим содружеством фотографов FotoLira, – говорится в анонсе мероприятия. – Татьяна Шибаева, один из основателей содружества, дважды входила в число победителей проекта «Лучшие фотографии России». Татьяна в своих работах рассказала о необыкновенной красоте нашей северной природы, нашего города Вологды. Леонид, участник региональных и федеральных конкурсов и выставок, показал на фотографиях природу и людей земли Вологодской.

Участники творческого содружества фотографов FotoLira подготовили видеоролик на основе фотографий с этой выставки. Предлагаем его вашему вниманию:

Выставка будет работать до 26 февраля по адресу: Вологда, Ленинградская, 6 со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходные: понедельник и вторник.

Стоимость входного билета в музей: 100 рублей – взрослые, 60 рублей – пенсионеры, 50 рублей – дети.

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