Выставка экспонатов из коллекций четырёх музеев области открылась в Вологде

Выставка «Сокровища вологодских музеев» открылась в Вологодском государственном музее-заповеднике.

В экспозицию вошли подлинные сокровища и знаковые произведения из собраний музеев Вологодской области: живопись, графика, фарфор, скульптура, костюм. Всего более 100 экспонатов 17-го – первой половины 20-го веков, часть из которых посетителям будет представлена впервые. Выставка открылась в минувшие выходные в залах Юго-Западной башни Вологодского кремля.

На выставке представлены шедевры из четырёх музеев области – Вологодского государственного музея-заповедника, Великоустюгского государственного музея-заповедника, Вологодской областной картинной галереи и Череповецкого музейного объединения.

– В основу выставочного проекта положен хронологический принцип. Впервые будут так цельно представлены произведения масляной живописи и графики из собрания музеев области, показана замечательная коллекция фарфора, произведения из бронзы и серебра. Посетители увидят этнографические коллекции, старинную мебель, – говорится в анонсе мероприятия. – Знаковые произведения выставки – гравюра Пабло Пикассо «Бой быков» из коллекции Великоустюгского государственного музея-заповедника, работа Фукрана «Портрет Марии Антуанетты, французской королевы» из Вологодской областной картинной галереи.

Особенность этой выставки в том, что здесь нет проходных экспонатов.

– Отбор был очень тщательный и я, конечно, благодарю все музеи-участники, хранителей музеев, которые смогли поискать в своих фондах экспонаты, которые представляют реальный художественный интерес и являются шедеврами, сокровищами их коллекций, – рассказала на открытии директор музея Юлия Евсеева.

Активный процесс подготовки к выставке занял полгода, а подбор экспонатов начался ещё полтора года назад.

– Мы все работали над идеей показать самое шедевральное, очень любопытное и показать те предметы, которые ни разу не экспонировались на других выставочных проектах, – говорит Юлия Евсеева. – Часто бывает, что предмет не входит в выставочную тематику, не с чем его компоновать, не с чем показывать. Здесь экспозиция выстроена таким образом, что каждое произведение раскрывается, говорит с нами.

По словам Юлии Евсеевой, эта выставка не подходит для показа онлайн:

– Думаю, эта выставка всё-таки для оффлайна. Сюда нужно приходить, погружаться. Не представляю её в онлайне. Настоящие эмоции нужно получать здесь на выставочной площадке, вживую.

На выставке представлены живопись Юлия Клевера, Константина Вещилова, Василия Мешкова, Феодосия Бочкова, Николая Тусова и других.

– Изюминкой выставки является провинциальный портрет, – говорится в анонсе. – С его помощью мы знакомимся с историей страны, с дворянскими и купеческими семьями. Русский провинциальный портрет – своеобразное зеркало эпохи. Он дает богатейший материал для изучения истории отечественной культуры. А внимательный посетитель найдет множество любопытных деталей - например, познакомится с нарядами и украшениями эпохи.

Посетить выставку можно до 8 марта в выставочных залах Юго-Западной башни Вологодского кремля по адресу: Вологда, ул. Сергея Орлова, 15.

Стоимость входных билетов: 150 рублей, льготный (школьники, студенты, пенсионеры) 70 рублей, дошкольники бесплатно.

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