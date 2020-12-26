Выставка гобеленов Светланы Синяевой и керамики Евгении Арсеньевой открылась в Череповце

Выставка «Разговор с тишиной» открылась в Выставочном зале в Череповце. В экспозицию вошли гобелены Светланы Синяевой и керамика Евгении Арсеньевой.

– Этот зал сразу погружает в атмосферу уюта, душевной гармонии, тепла натуральных материалов — глины, шерсти и дерева. Чувствуется, что художники вдохновлялись природой, вглядываясь во все, что нас окружает, и находя в этом красоту, – говорится в анонсе мероприятия.

Светлана Синяева вместо красок использует разноцветные нити, ее картины — это гобелены с оригинальными сюжетами и необычными фактурными решениями. Евгения Арсеньева занимается керамикой, её работы многие вспомнят по выставке «Все будет хюгге».

Посетить выставку можно до 31 января по адресу: Череповец, ул. Юбилейная, 36. Телефон: +7 (8202) 26-48-03.

В праздники Выставочный зал будет открыт 3, 5, 6, 8, 9, 10 января (с 10.00 до 18.00, в среду 6 января — с 11.00 до 19.00).

Стоимость индивидуального посещения выставки: полный билет — 80 рублей, льготный — 60 рублей, социальный (для пенсионеров) — 70 рублей.

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