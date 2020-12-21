Новогодние и рождественские ярмарки пройдут в Вологде в декабре

Несколько новогодних и рождественских ярмарок пройдут в Вологде в канун праздников. На них можно будет приобрести новогодние игрушки, сладости, работы мастеров народных промыслов, а также продукты фермерских и личных подсобных хозяйств.

Ярмарка «Новогодние подарки на площади Чайковского» будет работать с 20 по 25 декабря с 09:00 до 18:00. Вологжане смогут приобрести на базаре новогодние игрушки, гирлянды, подарки и сувениры, кондитерские изделия.

Универсальные новогодние ярмарки пройдут на площади Революции и рядом с бульваром Пирогова с 26 по 30 декабря. Здесь жители Вологды смогут приобрести продукты к праздничному столу, а также подарки и сувениры. Будет представлен обширный ассортимент товаров: мясо, рыба, колбасные изделия, сыры, молочная продукция, напитки и многое другое. Так же на ярмарке будут продавать сувениры и подарки от мастеров народных художественных промыслов.

Рождественская ярмарка на площади Революции пройдёт со 2 по 7 января. Здесь будут продавать сувенирную продукцию.

Ярмарка вдоль улицы Сергея Орлова возле арт-объекта «Птица-говорун» пройдёт со 2 по 31 января. На ней можно будет приобрести подарки из Вологды.

Универсальная ярмарка рядом с бульваром Пирогова будет организована со 2 по 10 января. Для посетителей на ярмарке будет работать точка общественного питания с согревающими безалкогольными напитками и пирогами.

Как сообщает пресс-служба Администрации города Вологды, предприниматели, желающие принять участие в торговле, могут обратиться в Центр содействия развитию предпринимательства Вологды для заключения договоров. Дополнительная информация по телефону: 8-800-200-16-77.

Ранее NewsVo сообщал, что с 15 декабря в Вологде работают елочные базары. Новогодние ели можно приобрести по четырем адресам: