Новогодние и рождественские ярмарки пройдут в Вологде в декабре

21.12.2020 [Общество]

Несколько новогодних и рождественских ярмарок пройдут в Вологде в канун праздников. На них можно будет приобрести новогодние игрушки, сладости, работы мастеров народных промыслов, а также продукты фермерских и личных подсобных хозяйств.

Ярмарка «Новогодние подарки на площади Чайковского» будет работать с 20 по 25 декабря с 09:00 до 18:00.  Вологжане смогут приобрести на базаре новогодние игрушки, гирлянды, подарки и сувениры, кондитерские изделия. 

Универсальные новогодние ярмарки пройдут на площади Революции и рядом с бульваром Пирогова с 26 по 30 декабря. Здесь жители Вологды смогут приобрести продукты к праздничному столу, а также подарки и сувениры. Будет представлен обширный ассортимент товаров: мясо, рыба, колбасные изделия, сыры, молочная продукция, напитки и многое другое. Так же на ярмарке будут продавать сувениры и подарки от мастеров народных художественных промыслов.

Рождественская ярмарка на площади Революции пройдёт со 2 по 7 января. Здесь будут продавать сувенирную продукцию.

Ярмарка вдоль улицы Сергея Орлова возле арт-объекта «Птица-говорун» пройдёт со 2 по 31 января. На ней можно будет приобрести подарки из Вологды. 

Универсальная ярмарка рядом с бульваром Пирогова будет организована со 2 по 10 января. Для посетителей на ярмарке будет работать точка общественного питания с согревающими безалкогольными напитками и пирогами.

Как сообщает пресс-служба Администрации города Вологды, предприниматели, желающие принять участие в торговле, могут обратиться в Центр содействия развитию предпринимательства Вологды для заключения договоров. Дополнительная информация по телефону: 8-800-200-16-77.

Ранее NewsVo сообщал, что с 15 декабря в Вологде работают елочные базары. Новогодние ели можно приобрести по четырем адресам: 

  • Конева, 6, 
  • Ленинградская, 134, 
  • перекресток улиц Псковская и Ленинградская
  • Торговая площадь.
     

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

13 прививочных пунктов развернут в Вологодской области для вакцинации от коронавируса
Бывший епископ Череповецкий Флавиан бежал в Лондон после очередного обыска ФСБ
Моногоспиталь в Великом Устюге пока может принять только 13 человек
Алексей Навальный назвал имена своих предполагаемых отравителей
Продавца из Красавино оштрафовали за продажу товара покупателю без маски
«Роспотребнадзору заняться нечем»: мэр Вологды о запрете на пользование переговорными трубами на бульваре Пирогова
В администрации Вологды настаивают на отмене новогодних подарков в детсадах
Вологодского депутата Владимира Сверчкова заподозрили в сокрытии от налоговой 7,5 млн рублей
Новое здание городского суда открыли в Череповце
В Вологодской области синоптики обещают метель, оттепель, а затем похолодание
18.12.2020 [Общество]

В Тотьме из-за коронавируса не работает общественная баня

1735
0
18.12.2020 [Общество]

Новое здание городского суда открыли в Череповце

2381
0
18.12.2020 [Происшествия]

В Череповце арестовали мошенников, продававших пенсионерам товары по завышенной цене

1559
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце водитель «Нивы Шевроле» врезался в столб
5 миллионов рублей необходимы Дому актёра в Вологде, чтобы закрыть долги и сделать ремонт
Персональная выставка керамики Анастасии и Сергея Нуриджанян открылась в Вологде
364 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
На Тудозере в Вытегорском районе рыбак провалился под лед на снегоходе
Новогодние и рождественские ярмарки пройдут в Вологде в декабре
В Вологде прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту
 
18.12.2020 [Общество]

Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан

2125
0
20.12.2020 [БлогоVO]

Карьеру, который пойдет прямо по линии боевых действий быть, а останки защитников Отечества снова с песком поедут на подсыпку дорог и другие стройки?

485
0
15.12.2020 [Обзор Прессы]

"Что же вам всем дома не сидится?"

1373
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика