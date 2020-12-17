В Вологде открылись первые ёлочные базары

17.12.2020 [Общество]

19 точек продажи новогодних елей определила администрация Вологды в этом году. Департамент экономического развития продолжает прием заявок от предпринимателей, которые желают открыть торговлю в преддверии Нового года.

«В этом году администрация города Вологды определила 19 точек продажи новогодних елей по всему городу. Если в прошлом году места размещения базаров разыгрывались на аукционах, то в этом году действует заявительный принцип. Предприниматели могут заявиться на любую из точек, причем на каждом из них будет предусмотрено место для нескольких предпринимателей. На сегодняшний день заключено 10 таких договоров.   Заявки от участников принимаются через портал Госуслуг. Срок рассмотрения — 5 дней. Задать вопросы можно по телефону: 72-46-4,76-91-27», — прокомментировала заместитель начальника департамента экономического развития — начальник отдела торговли, туризма и межмуниципальных связей Вологды Ирина Петрова.

Два ёлочных базара  — на Торговой площади и у дома № 134 по улице Ленинградской — уже заработали. С 19 декабря планируется открытие елочных базаров на перекрестке улиц Псковской и Ленинградской, на площадке по адресу ул. Конева, 6-8. Время работы точек продажи новогодних елей — с 9.00 до 20.00. Средняя стоимость дерева- 500-600 рублей, цена зависит от высоты и степени пушистости ели.

 

Тэги: елочные базары

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