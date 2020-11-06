Старинные предметы с цветочными орнаментами можно увидеть на выставке в Вологде

06.11.2020 [Культура]

Выставка «Орнамент. Цветы» открылась в музее «Мир забытых вещей» в Вологде. 

– На выставке представлены предметы из фондов Вологодского государственного музея-заповедника, – сообщает пресс-служба музея. – Офорты, литографии, вышивки, образцы тканей, фарфор, ювелирные украшения, дамские бальные принадлежности – предметы разных эпох – от 17-го до конца 20-го века – объединены общей темой – цветочным орнаментом.

Напомним, что офорт — это вид гравюры на металле, в котором углублённые элементы печатной формы создаются путём травления металла кислотами.

– В основе – коллекция офортов с изображениями букетов цветов (Франция, XVIII век) Офорты дополнены цветными литографиями прекрасных дам (конец XIX – начало XX вв.) Не менее привлекательны образцы ткани Красавинской льнопрядильно-ткацкой фабрики наследников Якова Грибанова (конец XIX – начало XX вв.) в пастельной гамме с затейливыми цветочными орнаментами. На выставке также можно увидеть фарфоровые изделия Мейсенской мануфактуры и российской «Мануфактуры Гарднеръ» (конец XIX – начало XX вв.), европейская вышивка полукрестом на канве и российская вышивка бисером (XIX в). География представленных предметов широка: Франция, Королевство Саксония, Россия, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 21 декабря по адресу: Вологда, Ленинградская, 6 со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходные дни – понедельник и вторник.

Стоимость билетов: 150 рублей, школьники студенты – 50 рублей, пенсионеры – 60, дошкольники – бесплатно.

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