Выставка «Праздничные впечатления» открылась в музее Верещагиных в Череповце.

В экспозицию вошли атрибуты Нового года из фондов Череповецкого музейного объединения: ёлочные игрушки, куклы, книги, бусы и другие украшения.

– Центральное место экспозиции занимают прекрасные скетчи Елены Бармотько, – говорится в анонсе мероприятия. – Талантливые работы художницы показывают красоту момента и окружающего мира в мелочах. Рядом сверкает яркими огнями нарядная ёлочка! Атмосферная выставка оставит самые тёплые и яркие праздничные впечатления!

Елена подготовила мастер-класс по созданию праздничного скетча. А для тех, кто хочет принять в нём участие, есть творческое задание:

– Необходимо выполнить небольшой скетч из того, что вас окружает прямо сейчас: содержимое сумки или предметы рабочего стола. Вы также можете вдохновиться работами Елены на ее страничке. Рисуйте любыми материалами и публикуйте свои работы в комментариях к посту по ссылке.

Елена Бармотько выберет 6 скетчей, авторам которых и достанутся приглашения на мастер-класс 20 декабря. Последний срок сдачи скетчей – пятница, 18 декабря.

Выставка «Праздничные впечатления» будет работать до 31 января по адресу: Череповец, Социалистическая, 22. Телефон: +7 (8202) 50-15-94.

Стоимость индивидуального посещения вместе с остальной экспозицией: 120 рублей — полный, 80 рублей — льготный, 90 рублей — социальный (пенсионеры).

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