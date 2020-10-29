Уникальная выставка народных костюмов открывается в Череповце

29.10.2020 [Культура]

Выставка «Народный костюм северных губерний» откроется 31 октября в Историко-краеведческом музее в Череповце. 

В экспозицию войдут костюмные комплексы и отдельные предметы одежды народного костюма, бытовавшего в северных губерниях России. Предметы относятся к эпохе 18-го – началу 20-го века. сарафаны, рубахи, передники, головные уборы, пояса и украшения. Всего около 100 предметов из коллекции северного народного костюма Государственного Исторического музея и Череповецкого музейного объединения.

– Выставка будет выстроена таким образом, чтобы показать, как менялась женская одежда по мере взросления девочки: от белых, лишенных декора, детских рубах и сарафанов, яркого наряда девушки «на выданье», богато украшенного праздничного костюма «молодухи» до темного сарафана пожилой женщины, - говорится в анонсе мероприятия.

Экспонаты привезли из Москвы привезли накануне. В оформлении выставки череповчанам помогают коллеги из ГИМа – сотрудник отдела тканей и костюма Александра Цветкова и специалист отдела региональных выставок Светлана Свяжина.

Коллекцию отдела тканей Государственного Исторического музея составляют порядка 400 тысяч предметов, а фонд народного костюма насчитывает примерно 3500 экспонатов. 

– Формировалась коллекция по-разному, – говорит Александра Цветкова. – У нас были дарители, дарители крупные – Щукин, Забелин, Уваровы. Некоторые предметы закупались у коллекционеров или «на торгу» – на рынке. Конечно, многие предметы одежды у нас появились благодаря экспедициям.

По словам Светланы Сажиной, предметы народной одежды обычно участвуют в составе выездных выставок, но отдельные экспозиции, посвященные именно народному костюму, – редкость.

– У нас была крупная выставка в ГИМе. Отдельно коллекцию тканей и костюма мы никуда не вывозили, поэтому можно сказать, что эта выставка уникальная, – говорит Светлана Сажина.

Посетить выставку можно до 24 января 2021 года по адресу: Череповец, пр. Луначарского, 41 с 10:00 до 18:00, в среду с 11:00 до 20:00. Выходной день – понедельник. 

Стоимость: полный билет — 100 рублей, льготный — 50 рублей, социальный (пенсионный) — 80 рублей, экскурсионное обслуживание — 100 рублей с человека.

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