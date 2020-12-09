Рождественские программы проводятся в Доме Милютина в Череповце

Рождественские программы начали проводить в музее «Дом Милютина» в Череповце. Детей ждут экскурсии, мастер-классы, музейные программы и выставка ёлочных игрушек.

В музее гостей уже ждёт новогодняя ёлка, а в витринах на выставке «Хрупкое чудо Рождества» –уникальные игрушки 40-70-х годов XX века. Все эти игрушки – музейные экспонаты из фондов Череповецкого музейного объединения: фигурки животных, сказочных героев, различные сосульки, гирлянды, необычные игрушки из бусин, шишки, шарики, игрушки в виде фруктов и ягод и многое другое.

Дом Милютина подготовил три новогодние программы:

Информационно-практическое занятие «Рождество в купеческом доме» для детей 5-6 лет. Ребят познакомят с историей и традициями встречи Рождества в купеческом доме. В Парадном зале дома, возле сияющей огнями ёлки, ребятам расскажут, где и когда была установлена первая «общественная» ёлка, что такое «Сочельник» и «Святки», откуда пошло выражение «До первой звезды» и многое другое. А после занятия пройдёт мастер-класс по изготовлению сувенира.

Спектакль «Рождественские истории Старого Фонаря» для детей 5-6 лет. Маленькие гости станут участниками сказочного представления. Ребятам нужно будет справиться со всеми заданиями, рассказать стихотворения, слепить снеговика и создать настоящее праздничное настроение, которое поможет справиться со Снежной Королевой.

Музейная программа «Укрась Рождественскую ель!» Музейная программа, состоящая из 4-х занятий с творческим блоком. На занятиях гости узнают о традициях украшения рождественских елок самодельными игрушками: ангелами, изящными фонариками и открытками ручной работы. В конце каждого занятия дети своими руками изготовят эксклюзивные елочные украшения на рождественскую ель.

Стоимость участия: 100 и 150 рублей.

Узнать подробности и записаться на программы можно по телефонам +7 (8202) 55-87-15, +7 (8202) 55-87-17.

Музей «Дом Милютина» находится по адресу: Череповец, пл.Революции, 1.