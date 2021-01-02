Афиша театров Вологды на новогодние каникулы

Театры Вологды приглашают зрителей на спектакли во время новогодних каникул. Вас ждут праздничные представления, комедии, драмы, музыкальные постановки и экспериментальные спектакли.
Вологодский драматический театр
2, 3, 4 января в 11:00 и в 15:00; 5, 6, 7 января в 11:00 «Весёлый Роджер» (6+). Пиратская сказка.
5 января в 19:00 «Маскарад» (16+). Драма по пьесе М.Лермонтова
6 января в 19:00 «Ночь перед Рождеством» (12+). Пьеса Николая Гоголя
8 января в 11:00 «День рождения Снегурочки». Новогодний интерактивный спектакль для детей
9 января в 19:00 «Баба Шанель» (16+). Пьеса Николая Коляды
"Маскарад". Фото Вологодского драмтеатра
Вологодский театр для детей и молодёжи
2, 3, 4, 5 января в 11:00 и в 15:00. 6 января в 11:00 «Новогодние приключения Буратино и его друзей» (3+)
6 января в 18:00 «Сотворившая чудо» (10+). Мелодрама в 2-х частях. У Гибсон.
8 января в 18:00 «Алые паруса» (14+). Музыкальная феерия в 2-х частях. М.Бартенев. А Усачёв. Музыка М.Дунаевского.
9 января в 18:00 «Очень простая история любви» (14+). В 2-х частях. М.Ладо.
"Алые паруса". Вологодского театра для детей и молодежи
3 января в 14:00 и в 19:00 взрослая версия детской сказки в стиле кабаре «сНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
4 января в 14:00 и в 19:00 музыкальная исповедь «Это я – Эдит Пиаф» (16+).
5 января в 14:00 и в 19:00, 6 января в 14:00, 10 января в 19:00 музыкальное представление для взрослых «Птица радости» (16+).
6 января в 19:00, 7 января в 14:00 и в 19:00 музыкальные притчи Джона Леннона «Хлопок одной ладони» (16+).
8 января в 19:00 редкий случай «Любка» (16+).
9 января в 19:00 лирическая комедия «Уберите руки» (16+).
"Птица радости". Фото Вологодского камерного театра
3 и 8 января в 19:00 «Отчего умирают хомячки» (16+). Исповедь сантехника. Слава С.
4 января в 16:00 «Крокодил» (14+). Несерьёзные истории по прозе и стихам Саши Чёрного.
4, 5, 6, 10, 11 января в 19:00 «Ёлочкины сказочки» (14+). Рождественские посиделки.
6 января в 17:00 «Детство» (12+). Для тех, кто помнит, что им когда-то было 7 лет. (П.Романов)
7 января в 19:00 «Кыся» (16+) Бестиарий нашего времени по мотивам романа В.Кунина.
9 января в 19:00 «Охота жить» (16+) По рассказам Шукшина.
"Детство". Фото: Свой театр.
Спектакль-путешествие для одного зрителя «Смотри» (16+)
3 и 4 января в 18:00, 19:00, 20:00
Каждый час в пространство танцевальной студии Jam заходит 10 зрителей. Каждому из них предстоит пройти своё путешествие один на один с собой и актерами.
Спектакль "Смотри". Фото: https://vk.com/smotrishow
Вологодский областной театр кукол «Телемок»
2-7 января в 10:00, 13:00 и 16:00 спектакль «Серая шейка» (0+) и театрализованная программа «Ёлки-шоу» (0+)
2-8 января в 10:00, 12:00 и в 16:00 спектакль-игра для самых маленьких зрителей «Новогодние топотушки» (0+)
4, 6, 7 января в 19:00 спектакль для взрослых зрителей «Квартирник у Деда Мороза» (16+)
"Новогодние топотушки". Фото театра "Теремок"
6 и 7 января в 17:00 Рождественские встречи в кафе «Актёры». Вечер в компании артистов – с шутками, прибаутками, конкурсами и призами.
13 и 14 января в 18:00 Старый Новый Год в кафе «Актёры». Программа с участием актёров Вологодских театров.
Подробнее о других культурно-развлекательных мероприятиях в специальной подборке NewsVo Новогодняя афиша Вологодской области.
Специальный материал NewsVo Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть.
Адреса и графики работы рождественских ярмарок в подборке NewsVo.