Афиша театров Вологды на новогодние каникулы

Театры Вологды приглашают зрителей на спектакли во время новогодних каникул. Вас ждут праздничные представления, комедии, драмы, музыкальные постановки и экспериментальные спектакли.

Вологодский драматический театр

2, 3, 4 января в 11:00 и в 15:00; 5, 6, 7 января в 11:00 «Весёлый Роджер» (6+). Пиратская сказка.

5 января в 19:00 «Маскарад» (16+). Драма по пьесе М.Лермонтова

6 января в 19:00 «Ночь перед Рождеством» (12+). Пьеса Николая Гоголя

8 января в 11:00 «День рождения Снегурочки». Новогодний интерактивный спектакль для детей

9 января в 19:00 «Баба Шанель» (16+). Пьеса Николая Коляды

"Маскарад". Фото Вологодского драмтеатра

Вологодский театр для детей и молодёжи

2, 3, 4, 5 января в 11:00 и в 15:00. 6 января в 11:00 «Новогодние приключения Буратино и его друзей» (3+)

6 января в 18:00 «Сотворившая чудо» (10+). Мелодрама в 2-х частях. У Гибсон.

8 января в 18:00 «Алые паруса» (14+). Музыкальная феерия в 2-х частях. М.Бартенев. А Усачёв. Музыка М.Дунаевского.

9 января в 18:00 «Очень простая история любви» (14+). В 2-х частях. М.Ладо.

"Алые паруса". Вологодского театра для детей и молодежи

Камерный драматический театр

3 января в 14:00 и в 19:00 взрослая версия детской сказки в стиле кабаре «сНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).

4 января в 14:00 и в 19:00 музыкальная исповедь «Это я – Эдит Пиаф» (16+).

5 января в 14:00 и в 19:00, 6 января в 14:00, 10 января в 19:00 музыкальное представление для взрослых «Птица радости» (16+).

6 января в 19:00, 7 января в 14:00 и в 19:00 музыкальные притчи Джона Леннона «Хлопок одной ладони» (16+).

8 января в 19:00 редкий случай «Любка» (16+).

9 января в 19:00 лирическая комедия «Уберите руки» (16+).

"Птица радости". Фото Вологодского камерного театра

Свой театр

3 и 8 января в 19:00 «Отчего умирают хомячки» (16+). Исповедь сантехника. Слава С.

4 января в 16:00 «Крокодил» (14+). Несерьёзные истории по прозе и стихам Саши Чёрного.

4, 5, 6, 10, 11 января в 19:00 «Ёлочкины сказочки» (14+). Рождественские посиделки.

6 января в 17:00 «Детство» (12+). Для тех, кто помнит, что им когда-то было 7 лет. (П.Романов)

7 января в 19:00 «Кыся» (16+) Бестиарий нашего времени по мотивам романа В.Кунина.

9 января в 19:00 «Охота жить» (16+) По рассказам Шукшина.

"Детство". Фото: Свой театр.

Спектакль-путешествие для одного зрителя «Смотри» (16+)

3 и 4 января в 18:00, 19:00, 20:00

Каждый час в пространство танцевальной студии Jam заходит 10 зрителей. Каждому из них предстоит пройти своё путешествие один на один с собой и актерами.

Спектакль "Смотри". Фото: https://vk.com/smotrishow

Вологодский областной театр кукол «Телемок»

2-7 января в 10:00, 13:00 и 16:00 спектакль «Серая шейка» (0+) и театрализованная программа «Ёлки-шоу» (0+)

2-8 января в 10:00, 12:00 и в 16:00 спектакль-игра для самых маленьких зрителей «Новогодние топотушки» (0+)

4, 6, 7 января в 19:00 спектакль для взрослых зрителей «Квартирник у Деда Мороза» (16+)

"Новогодние топотушки". Фото театра "Теремок"

Вологодский Дом актёра

6 и 7 января в 17:00 Рождественские встречи в кафе «Актёры». Вечер в компании артистов – с шутками, прибаутками, конкурсами и призами.

13 и 14 января в 18:00 Старый Новый Год в кафе «Актёры». Программа с участием актёров Вологодских театров.

Подробнее о других культурно-развлекательных мероприятиях в специальной подборке NewsVo Новогодняя афиша Вологодской области.

Специальный материал NewsVo Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть.

Адреса и графики работы рождественских ярмарок в подборке NewsVo.