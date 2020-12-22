Премьера иммерсивного спектакля «Смотри» состоялась в Вологде

Премьера иммерсивного спектакля «Смотри» состоялась 19 декабря в Мастерской танца Jam в Вологде.

Об особенностях такого необычного спектакля NewsVo рассказала один из его создателей – актриса Вологодского драмтеатра Валерия Трунёва:

– Иммерсивный спектакль – это спектакль, где зритель является полноценным персонажем, полноценным героем действия. Он может быть главным героем. Он может сам создавать сюжет. Это такое полное погружение в спектакль.

На иммерсивном спектакле могут происходить разные вещи: люди могут следовать за провожатым, с ними могут говорить, как с полноценными участниками спектакля, им могут завязать глаза, могут предложить поиграть во что-то, пролезть куда-то и так далее. Способов взаимодействия очень много!

19-го декабря состоялись сразу четыре спектакля. Каждый час в пространство танцевальной студии Jam заходили 10 зрителей. Каждому из них предстояло пройти своё путешествие один на один с собой и актерами.

Для работы над этим спектаклем объединились 11 актёров вологодских театров.

– Автор идеи – я. Но, естественно, не самой глобальной идеи. Спектакли в темноте с закрытыми глазами уже давно идут по всему миру, и я сама участвовала в одном из таких, – рассказала NewsVo Валерия Трунёва. – Участвовала как актёр, в Москве. И я вдохновилась этим. Но наш спектакль «Смотри» очень отличается от того, в котором я участвовала ранее. Из общего у нас, пожалуй, только то, что в какой-то момент у зрителей будут завязаны глаза, всё остальное по-другому. Это путешествие зрителя в своё детство, в своё подсознание, в свои воспоминания, в свои фантазии – такая встреча с самим собой. Спектакль про самого зрителя, где он же является главным героем.

Следующий спектакль «Смотри» состоится 27 декабря и, затем, в первых числах января по адресу: Вологда, проспект Победы, 61.

Возрастное ограничение: 16+,

Цена билета: 850 рублей. В стоимость входит угощение, чаепитие и подарок. Приобрести билеты можно у организаторов мероприятия.

При входе в зал зрителям нужно будет снять уличную обувь, поэтому организаторы заранее предупреждают, что нужно взять из дома теплые носочки или удобную сменную обувь (без каблуков). И, конечно ж, медицинскую маску.

