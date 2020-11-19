Драматург Николай Коляда не сможет приехать на премьеру спектакля «Баба Шанель» в Вологду

Популярный российский драматург Николай Коляда не сможет приехать на премьеру спектакля по его пьесе «Баба Шанель», которая состоится 20 ноября в Вологде.

Сегодня в вологодский драмтеатр пришло письмо из Екатеринбурга, в котором Николай Коляда пишет:

– Дорогие друзья! Давно договаривались с руководством театра о том, что я приеду на премьеру, и я очень хотел приехать в ваш гостеприимный город. Был в Вологде много лет назад, когда там проводилась лаборатории драматургов, и я помню эти наши встречи в театре у Бориса Гранатова, а еще ваш Дом Актера – уютный деревянный домик.

Но вот, как говорится: «Человек полагает, а Господь Бог располагает». Сейчас ситуация такова, что планировать что-то можно, разве что, до вечера. А утром узнавать бегом-бегом: все ли здоровы и не вышел ли сверху очередной указ: «Закрыть все театры, как главный источник заразы!».

В своём письме Николай Коляда особое внимание уделяет актрисам, занятым в спектакле:

– Мои дорогие артистки, занятые в этом спектакле! Я много читал о вас (сейчас это не проблема – есть интернет), знаю о каждой почти всё, знаю ваши судьбы в театре и очень надеюсь, что я смог подарить вам всем радость и интересные роли в спектакле «Баба Шанель»....

...В день премьеры я хочу всех поздравить и пожелать всем здоровья. Я вам еще пьес напишу, мои дорогие, много напишу, чтобы у вас ролей было море, чтобы вы только всегда повторяли эти самые главные слова из пьесы «Баба Шанель»: «Хоть в темноте, но со всеми. Хоть в темноте, но на людях. Хоть в темноте, но в платье и в кокошнике. Хоть в темноте, но на сцене …»

Также драматург упоминает в письме режиссера Романа Виктюка, известие о смерти которого появилось на этой неделе:

– Ушел из жизни Роман Григорьевич Виктюк, с которым нас многое связывало. Так вот, он всегда мне говорил, когда я жаловался ему на плохие рецензии в газетах: «Коля! Пусть пишут, что хотят! Лишь нам нравилось! Лишь бы мне нравилось! Лишь бы тебе нравилось!».

В конце письма Николай Коляда обещает приехать в Вологду, когда «закончится этот кошмар».

Напомним, что спектакль «Баба Шанель» должен был открывать новый сезон Вологодского драматического театра этой осенью. Но из-за того, что в постановке задействованы актёры старшего возраста, а количество заболевших коронавирусом в Вологде начало заметно расти, театр решил открывать сезон спектаклем «Маскарад».

Ранее NewsVo писал, как шла подготовка к новым спектаклям в условиях санитарных ограничений.

По словам режиссёра спектакля Сергея Закутина, спектакль «Баба Шанель» – это история – наглядный пример того, что радоваться жизни можно в любом возрасте и бороться за неё при любых обстоятельствах.

Театр решил посвятить премьеру памяти заслуженного артиста РФ Аркадия Печкина, чья недавняя смерть стала трагедией для всего коллектива.

Премьеру спектакля «Баба Шанель» (16+) можно увидеть 20 и 21 ноября в 18:00 в Вологодском драматическом театре.