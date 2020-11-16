Умер актер Вологодского драмтеатра Аркадий Печкин

Скончался заслуженный артист Российской Федерации, актер Вологодского драматического театра Аркадий Печкин. По данным NewsVo, он болел коронавирусом.

Аркадий Сергеевич родился 4 мая 1952 года в Ярославской области. Он окончил Ярославское театральное училище, работал в Ярославской филармонии уполномоченным по организации и проведению концертов, затем переехал в Вологду. С 1977 года служил в Вологодском ТЮЗе, а в 1993 году был принят в труппу Вологодского драматического театра.

— Яркий комедийный талант, внутренняя пластичность, умение сочетать драматизм и тонкий юмор, точность в выборе выразительных средств — он всегда был востребован режиссерами, — сообщается на странице драмтеатра в соцсети.

Зрителям драмтеатра Аркадий Сергеевич знаком по ролям в спектаклях «Гамлет», «Вишневый сад», «Маскарад», «Горе от ума», «Ночь перед Рождеством», «Миллионерша или Донна Роза из Бразилии», «Тартюф» и других. В спектакле «Страх и война» он исполнил сразу две роли: Прокурора и Балоуна.