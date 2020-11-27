В Вологде расследуется дело о мошенничестве при строительстве обхода города

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве обхода города Вологды. Эту информацию NewsVo подтвердили в правоохранительных органах.

Как сообщается в ответе пресс-службы УМВД по Вологодской области на запрос NewsVo, дело «по факту совершения мошеннических действий при реализации проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска» было возбуждено еще в мае 2020 года в отношении неустановленных лиц.

— В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления двух лиц, данные которых на период предварительного расследования не подлежат разглашению согласно ч. 1 ст. 161 УПК РФ «Недопустимость разглашения данных предварительного следствия» — отмечают в полиции.

По данным NewsVo, полученным из собственных источников, дело может быть связано с процедурой выкупа земельных участков под строительство обхода.

Строить объездную дорогу вокруг Вологды начали еще в 1999 году. Первый и второй пусковые участки общей длиной 10 километров от трассы М8 (Архангельское направление) до трассы А119 (Вологда-Кириллов-Медвежьегорск) открыли в 2003 году. Третья очередь была запущена в 2007 году. В феврале 2013 года было согласовано изменение трассы проекта в обход природного парка в Кириках и Козицинского кладбища.

Строительство заключительной части началось в 2018 году. Госконтракт на выполнение этих работ выиграло АО «ВАД». В рамках IV пускового комплекса были с нуля построены почти 17 км четырехполосной дороги первой категории с разделительным ограждением, три крупные двухуровневые развязки и две небольшие развязки — путепроводы и два моста общей протяженностью 140 метров — через реки Шограш и Содема.

Заключительный этап IV пускового комплекса обхода города был открыт в Вологде 9 сентября.