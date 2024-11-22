Андрей Накрошаев рассказал о последствиях вчерашнего урагана

[ Происшествия ]

Мэр Вологды Андрей Накрошаев рассказал о том, какие последствия оставил после себя ураганный ветер, который вчера побывал в Вологде. Всего, по его словам, спасателям поступило 20 звонков от горожан.

«Звонки в ЕДДС Вологды начали поступать вчера после 15.00. Жители сообщили о восьми упавших деревьях, в том числе на проезжую часть. Их убирали аварийные бригады, специалисты «Зеленстроя». Отключения электроснабжения после полуночи зафиксированы в 63 домах, подача электроэнергии была возобновлена в течение двух часов. Без уличного освещения остались несколько улиц, восстановительные работы продолжаются», - уточнил Накрошаев.

Также, по его словам, в трех детских садах города ветром повреждены крыши, в одном детском саду наблюдаются проблемы с электроснабжением.

На улице Ярославской забор повредил несколько автомобилей у строящегося дома, на улице Некрасова на автомобиль упало дерево.

Кроме того, в городе наблюдались перебои в работе светофоров.

Теги:
ураган последствия повреждения
 

Последние новости

Андрей Накрошаев рассказал о последствиях вчерашнего урагана
Расписание пригородного поезда поменяется на Вологодчине
В Устюжне арестовали ярославца за разбой в отношении пенсионерки
Строительство крытого футбольного манежа в Вологде завершат к июлю 2025 года
В Вологодскую область придут морозы
Под Вологдой начнут производить лифты
«Народную тропу» заасфальтировали на улице Псковской Вологды
Череповчанка скончалась в больнице после ДТП
Более 500 населенных пунктов Вологодской области остаются без света
Вологодчина наладила экспорт продукции АПК на Мальдивы и во Вьетнам