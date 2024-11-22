Андрей Накрошаев рассказал о последствиях вчерашнего урагана

Мэр Вологды Андрей Накрошаев рассказал о том, какие последствия оставил после себя ураганный ветер, который вчера побывал в Вологде. Всего, по его словам, спасателям поступило 20 звонков от горожан.

«Звонки в ЕДДС Вологды начали поступать вчера после 15.00. Жители сообщили о восьми упавших деревьях, в том числе на проезжую часть. Их убирали аварийные бригады, специалисты «Зеленстроя». Отключения электроснабжения после полуночи зафиксированы в 63 домах, подача электроэнергии была возобновлена в течение двух часов. Без уличного освещения остались несколько улиц, восстановительные работы продолжаются», - уточнил Накрошаев.

Также, по его словам, в трех детских садах города ветром повреждены крыши, в одном детском саду наблюдаются проблемы с электроснабжением.

На улице Ярославской забор повредил несколько автомобилей у строящегося дома, на улице Некрасова на автомобиль упало дерево.

Кроме того, в городе наблюдались перебои в работе светофоров.