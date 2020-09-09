Автомобильный обход Вологды введен в эксплуатацию

В Вологде 9 сентября открыли заключительный этап IV пускового комплекса обхода города. В церемонии запуска движения на последнем участке окружной дороги приняли участие полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, председатель Законодательного собрания, секретарь ВРО партии «Единая Россия» Андрей Луценко, депутаты Госдумы, сенаторы и строители новой трассы.

Строить объездную дорогу вокруг Вологды начали еще в 1999 году. Первый и второй пусковые участки общей длиной 10 километров от трассы М8 (Архангельское направление) до трассы А119 (Вологда-Кириллов-Медвежьегорск) открыли в 2003 году. Третья очередь была запущена в 2007 году. В феврале 2013 года было согласовано изменение трассы проекта в обход природного парка в Кириках и Козицинского кладбища.

Строительство заключительной части началось в 2018 году. Госконтракт на выполнение этих работ выиграло АО «ВАД». В рамках IV пускового комплекса были с нуля построены почти 17 км четырехполосной дороги первой категории с разделительным ограждением, три крупные двухуровневые развязки и две небольшие развязки — путепроводы и два моста общей протяженностью 140 метров — через реки Шограш и Содема. Как сказал руководитель генподрядной организации АО «ВАД» Валерий Абрамов, автодороги «Таврида» в Крыму и обход города Вологды построены по одному стандарту с использованием самых передовых технологий и требований безопасности.

«Сегодня исторический день. Эта дорога – дорога в будущее. В 2015 году, когда я встречался с Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, он спросил, что нужно людям в Вологодской области, что жизненно необходимо? Я назвал два объекта – это обход города Вологды и новый мост в Череповце. «Если людям нужно, значит, будет построено», - так ответил президент. И началась работа: 2,5 года ее возводили лучшие строители страны. Я горжусь, что мы вместе сделали невозможное», - заявил губернатор области Олег Кувшинников.

IV пусковой комплекс обхода города Вологды – это ключевой проект по развитию транспортной инфраструктуры областной столицы, сообщает пресс-служба ЗСО.

«Теперь весь транзит, который идет из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Мурманска, Петрозаводска и других городов, не будет заезжать на территорию города. Раньше грузовики караванами двигались по вологодским улицам, мимо старинных стен Кремля. Жители города задыхались от выхлопных газов. Все это теперь в прошлом. Это удобно не только вологжанам, но и водителям, которые не будут тратить время в пробках и на светофорах, а быстро и безопасно объедут Вологду с любого направления. Мы гордимся, что наконец-то завершен крупнейший инфраструктурный проект областной столицы», - отметил председатель ЗСО, секретарь ВРО партии «Единая Россия» Андрей Луценко.

Во время церемонии открытия обхода лучшие строители получили награды из рук губернатора, а первой по новой дороге прошла грузовая техника, которая принимала участие в строительных работах.