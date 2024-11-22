“Ошибка резидента”: Заказчик подрыва “Северного потока-2” выдал себя с головой?

Кто взорвал “Северный поток-2” до сих пор остается загадкой. В мировых СМИ периодически обсуждаются различные версии, однако стопроцентных доказательств ни у кого нет. Хотя новая информация может породить еще одну версию.

Как издание The Wall Street Journal, на выведенный из строя “Северный поток - 2” появился претендент, желающий его купить. Это крупный американский бизнесмен Стивен Линч, который запросил у Минфина США соответствующее разрешение, чтобы вести переговоры с лицами, находящимися под санкциями. По его мнению, это «уникальная возможность для Америки и Европы контролировать поставки энергии в Европу до конца эры ископаемого топлива».

Как известно, суд Швейцарии продлил сроки процедуры банкротства оператора газопровода Nord Stream 2 AG до января 2025 года. А значит после наступления назначенной даты можно действовать.

Также по мнению Линча “Северный поток-2” может стать отличным инструментом при переговорах США и России по урегулирования украинского конфликта.

О самом Линче известно, что в течение 20 лет он вел бизнес в Москве и пытался купить некоторые активы компании ЮКОС. В 2022 году он приобрел швейцарский филиал Сбербанка после того, как США ввели санкции. Выкупить СП-2 по остаточной стоимости идеальный шанс укрепить влияние США на мировом энергетическом рынке.

Хотя сразу же возникает много вопросов, а на какие деньги будет восстановлен газопровод, ведь на это понадобится ни один миллиард долларов. Да и про интересы России вообще нет слова.

Исходя из всей информации, возникает ощущение, что в принципе ради этого СП-2 и взорвали. И по ходу заказчик уже не прячется. Согласитесь друзья, что эта версия выглядит очень правдоподобно?

