Вологодские «ботофермы»: опубликован список групп, в которых за деньги оставляют хвалебные комментарии о властях

Федеральный проект Gosvon выделил семь вологодских групп, в которых фиксируется повышенная активность «ботов». Это фальшивые аккаунты в социальных сетях, имитирующие деятельность человека. Как правило, с таких профилей оставляют хвалебные комментарии о деятельности региональных и муниципальных властей. В Gosvon называют перечисленные ниже группы «ботофермами», полагая, что их администраторы поощряют комментарии «ботов».

Так, в списке официальная группа губернатора Вологодской области. Например, под постом о ремонте в Ючкинском доме культуры боты, по данным Gosvon, оставили три комментария, один из которых - "Как же много сделали ДК в области".

«Ботофермой» назвали и «Онлайн Вологду». К примеру, под постом Владимира Костерина об условиях в вологодском моногоспитале бота тоже три.

Третья группа из списка — «Вологодская область ВКонтакте». Под постом о модернизации котельной и системы водоочистки в Чагодощенском районе бот написал: «Здорово, идем к лучшей жизни!».

Еще одной «ботофермой» оказалась группа СМИ «Вологда Регион» (учредителем этого новостного портала является правительство Вологодской области). Под постом о прямой линии губернатора бот пишет, что ему жаль модераторов - так много вопросов.

В список также попала официальная группа правительства Вологодской области. В ней боты, например, восторженно реагируют на новости о ремонте дорог.

Есть в списке и череповецкие группы. Одна из них - НЧ- Новости Череповца. Там боты оправдывают задержку сдачи ФОКа в Тоншалово.

Замыкает список группа в соцсети официального сайта мэрии Череповца. Там тоже заметили активность ботов. Например, их запустили под пост о том, что депутат Госдумы Алексей Канаев раздал школьникам светоотражающие браслеты.

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