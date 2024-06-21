В Вологде тестируют разработку студента ВоГУ для людей с ОВЗ

Студент Вологодского государственного университета Даниил Охоботов разработал лыжное кресло для людей с ограниченными возможностями здоровья. Над проектом он работал под руководством старшего преподавателя кафедры технологии машиностроения ВоГУ Сергея Фролова.

С идеей разработки кресла в университет обратился депутат городской Думы, региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» Максим Выдров в конце прошлого года. К нему обращались жители города с идеями развития инклюзивного спорта. По словам Максима Выдрова, лыжи – это популярный вид активного зимнего отдыха в северных регионах, и нужно сделать его доступным для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

На данный момент лыжное кресло тестируется. После испытаний студент готов скорректировать конструкцию.

Кресло можно подгонять под конкретного человека, учитывая индивидуальные параметры и особенности.

«Фиксация человека в кресле осуществляется с помощью специальных ремней с возможностью регулировки, что обеспечивает безопасность при занятии спортом. Конструкция кресла подразумевает, что человек, находящийся в нем, будет перемещаться по накатанной лыжне, отталкиваясь палками», – рассказал Даниил Охоботов.

Позже для каркаса сошьют сиденье и страховочные ремни. После этого конструкцию поставят на лыжероллеры и проведут испытания на одном из городских стадионов.