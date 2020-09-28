Пейзажи северных российских городов представлены на выставке художника Евгения Молева в Кириллове

Выставка вологодского живописца, члена Союза художников Евгения Молева «Над Русью облака» открылась в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

В экспозицию вошли 39 работ, созданных Евгением Борисовичем за последние 16 лет. Это не только большеформатные картины, но и небольшие этюдные произведения, как из личной коллекции художника, так и из собрания музея. На картинах изображены пейзажи Ярославля, Каргополя, Тотьмы, Вологды, Великого Устюга и Кириллова.

Евгений Борисович Молев родился девятого июня 1956 года в Костроме. С 1964 года постоянно живет и работает в Вологде. Учился в Московском художественно-промышленном училище им. Калинина по специальности ковроткачество. Преподавал в Вологодской детской художественной школе, работал художником-оформителем на ГПЗ-23, разрабатывал образцы игрушек из дерева и пластмассы для производства на Вологодской фабрике игрушек, в Вологодских художественно-производственных мастерских Художественного фонда СССР. Оформил Музей МВД Вологодской области, Музей Вологодского педагогического института, выполнил гобелен для музея льна в Грязовце, композицию с гобеленом для Вологодской областной детской больницы.

Сегодня любимый жанр мастера – лирический натурный пейзаж, он продолжает традиции пейзажа «золотого века» русской культуры - второй половины ХIХ столетия, сообщается в пресс-релизе музея-заповедника.

- Когда меня спрашивают, что твоя Родина, я говорю, это всё, что севернее Москвы, – рассказал художник, отвечая на вопросы на открытии выставки. – Я мог бы родиться в любой части северо-европейской части России. Мои предки ведут свой род из Красноборска. Это Архангельская область. И самое главное – я являюсь родственником русского художника, первого живописца Арктики Александра Борисова, которому в том самом Красноборске (а раньше это была Вологодская губерния) создан Дом-усадьба. Борисов был учеником Шишкина и Куинджи. Он всегда говорил всем – мои интересы – на севере. И в этом мы с ним очень похожи.

На торжественном открытии сразу несколько выступающих отметили такую черту художника как основательность.

- Мы привыкли, что люди искусства склонны к творческому беспорядку, – рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Музея Юлия Лебедева, – но когда зашли в мастерскую Евгения Борисовича Молева, были приятно удивлены – там царил безупречный порядок.

О том, что Евгений Борисович очень ответственно относится к любой работе, заметила также и его давняя знакомая Людмила Харлапенкова:

- Все искусствоведы отмечали отличительную черту характера этого человека – основательность. Ранее Евгений работал художником-прикладником. Его гобелены до сих пор украшают залы многих музеев страны. В живописи – то же самое. У Евгения нет сиюминутных этюдов, все они выверены и продуманы.

Выставка пейзажей Евгения Молева будет работать до 13 декабря в конференц-зале Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

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