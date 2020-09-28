Пейзажи северных российских городов представлены на выставке художника Евгения Молева в Кириллове

28.09.2020 [Культура]

Выставка вологодского живописца, члена Союза художников Евгения Молева «Над Русью облака» открылась в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

В экспозицию вошли 39 работ, созданных Евгением Борисовичем за последние 16 лет. Это не только большеформатные картины, но и небольшие этюдные произведения, как из личной коллекции художника, так и из собрания музея. На картинах изображены пейзажи Ярославля, Каргополя, Тотьмы, Вологды, Великого Устюга и Кириллова. 

Евгений Борисович Молев родился девятого июня 1956 года в Костроме. С 1964 года постоянно живет и работает в Вологде. Учился в Московском художественно-промышленном училище им. Калинина по специальности ковроткачество. Преподавал в Вологодской детской художественной школе, работал художником-оформителем на ГПЗ-23, разрабатывал образцы игрушек из дерева и пластмассы для производства на Вологодской фабрике игрушек, в Вологодских художественно-производственных мастерских Художественного фонда СССР. Оформил Музей МВД Вологодской области, Музей Вологодского педагогического института, выполнил гобелен для музея льна в Грязовце, композицию с гобеленом для Вологодской областной детской больницы.

Сегодня любимый жанр мастера – лирический натурный пейзаж, он продолжает традиции пейзажа «золотого века» русской культуры - второй половины ХIХ столетия, сообщается в пресс-релизе музея-заповедника.

 - Когда меня спрашивают, что твоя Родина, я говорю, это всё, что севернее Москвы, – рассказал художник, отвечая на вопросы на открытии выставки. – Я мог бы родиться в любой части северо-европейской части России. Мои предки ведут свой род из Красноборска. Это Архангельская область. И самое главное – я являюсь родственником русского художника, первого живописца Арктики Александра Борисова, которому в том самом Красноборске (а раньше это была Вологодская губерния) создан Дом-усадьба. Борисов был учеником Шишкина и Куинджи. Он всегда говорил всем – мои интересы – на севере. И в этом мы с ним очень похожи.

На торжественном открытии сразу несколько выступающих отметили такую черту художника как основательность.

- Мы привыкли, что люди искусства склонны к творческому беспорядку, – рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Музея Юлия Лебедева, – но когда зашли в мастерскую Евгения Борисовича Молева, были приятно удивлены – там царил безупречный порядок.

О том, что Евгений Борисович очень ответственно относится к любой работе, заметила также и его давняя знакомая Людмила Харлапенкова: 

- Все искусствоведы отмечали отличительную черту характера этого человека – основательность. Ранее Евгений работал художником-прикладником. Его гобелены до сих пор украшают залы многих музеев страны. В живописи – то же самое. У Евгения нет сиюминутных этюдов, все они выверены и продуманы.

Выставка пейзажей Евгения Молева будет работать до 13 декабря в конференц-зале Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

(0+)
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Маршрут автобуса №37Э в Вологде изменят с 1 октября
47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Жизнь в страхе: две вологжанки не могут добиться возбуждения уголовных дел в отношении преследующих их бывших мужей
Два человека пострадали в ДТП на Кирилловском шоссе в Череповце
В Великоустюгском районе жители жалуются на состояние дороги от Лодейки до Благовещенья
Частный культурный центр «О» планируют открыть в Вологде в 2024 году
Вологда обогнала Череповец по количеству новых случаев коронавируса за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповце у Соборной горки чуть не утонул второй дебаркадер
«Горстройзаказчик» незаконно поставил забор на тротуарах улиц Козленская и Галкинская в Вологде
28.09.2020 [БлогоVO]

Хвалебные посты о том, какая всё же у нас стала прекрасная набережная

412
0
27.09.2020 [БлогоVO]

Осенняя сказка на реке Матинга. Вологодская обл. Череповецкий район

427
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Верховажья осудили за истязание супруги
Вологодским работодателям рекомендовали по возможности переводить сотрудников на дистанционку
В Череповце украли оргстекло с остановки на улице Боршодской
39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии
Пейзажи северных российских городов представлены на выставке художника Евгения Молева в Кириллове
В Череповце виновник ДТП, в котором пострадала пенсионерка, получил условный срок
Вологодский депутат Виктор Леухин предложил продлить действие ЕНВД на четыре года
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

2272
0
28.09.2020 [БлогоVO]

Ферапонтов монастырь. Бородаевское озеро

242
0
28.09.2020 [Обзор Прессы]

Вторая волна коронавируса уже в Москве, хоть и не хочется это признавать

578
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика