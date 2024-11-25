В США пропала Камала Харрис. Вице-президента никто не видел в течение трех недель

Скоро исполнится ровно месяц, как в США прошли президентские выборы. И если победитель этой гонки Дональд Трамп активно готовится к вступлению в должность, то его конкурентки Камаллы Харрис не слышно и не видно уже почти три недели, и никто не знает где она находится.

Все началось с того, что Харрис так и не появилась перед своими сторонниками после оглашения выборов, и не удосужилась их поблагодарить за проявленную активность во время предвыборной кампании. И именно с этого момента ее никто не видел.

Коллеги по партии даже предложили ей моральную компенсацию за ее провал на выборах в качестве немного побыть президентом США. Для этого даже попросили Джо Байдена досрочно сложить свои полномочия. Однако и этот номер не прошел.

Уже не выдержали журналисты, и во время пресс-конференции напрямую спросили официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, где Харрис, на что получили ответ, что заместитель Байдена взяла отпуск на пару дней, чтобы побыть с семьей.

«Не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Думаю, она заслужила провести время с семьей и без работы, она очень тяжело работала в последние четыре года», — сказала Жан-Пьер.

Также она уточнила, что вице-президент США с 19 октября улетела на Гавайи. Если мы посчитаем время с 7 по 19 ноября, то выйдет гораздо больше, чем два дня отпуска. И при этом человек занимает важный пост в американской власти. Зная демократию США, когда избиратели обязаны знать о состоянии здоровья высшей власти, все это выглядит слишком странно …

