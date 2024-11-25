Правительство области стало собственником центра спорта и отдыха «Комела»

Центр спорта и отдыха «Комела» стал собственностью правительства Вологодской области. Спортивная база стала структурным подразделением «Центра спортивной подготовки Вологодской области». по словам губернатора региона Георгия Филимонова, теперь «Комела», расположенная на территории грязовецкого округа, готова принимать сборные команды из разных регионов страны для проведения сборов и соревнований.

«Комёла» станет важной частью спортивной инфраструктуры региона и привлечёт к себе внимание не только местных команд, но и спортсменов, представляющих другие области. Спорт находится в особом фокусе нашего внимания. Создаём новые возможности для активных вологжан всех возрастов», - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

В настоящее время в составе спортивной базы находятся ФОК с пневматическим тиром, комнатами и столовой, профессиональные площадки для пляжного волейбола, зона турников, лыжная трасса, жилые домики, а также баня.

На территории спортивной базы можно проводить сборы и соревнования по биатлону, лыжным гонкам, полиатлону, пляжному волейболу и другим видам спорта.