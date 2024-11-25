Подрядчик попал в «черный список» за срыв строительства котельной

Компания «Монтажстрой» внесена в «черный список» за срыв сроков строительства газовой котельной в поселке Литега Сокольского округа. В реестр недобросовестных поставщиков компанию внесло управления антимонопольной службы, - сообщает портал GorodVo.

По словам антимонопольщиков, компания в течение года не могла приобрести оборудование для котельной.

«Заказчик – окружное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства – продлил действие контракта, однако подрядчик проводил работы так медленно, что и к новому сроку газовая котельная построена не была. Между тем, строительство котельной в Литеге было направлено на улучшение и удешевление теплоснабжения жителей деревни и имело большое социальное значение», — уточнили в региональном управлении ФАС.

В результате с подрядчиком в одностороннем порядке контракт был расторгнут, а сам «Монтажстрой» оказался в реестре недобросовестных поставщиков. Решение управления ФАС подтвердили в Арбитражном суде.