Георгий Филимонов подвел итоги дней Вологодской области в Китае

В Китае завершились дни Вологодской области, которые проходили с 18 по 22 ноября. По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, вологжане представили промышленный, аграрный, культурный, инвестиционный и туристический потенциал региона.

«Было подписано порядка 10 соглашений и договоров о двустороннем сотрудничестве с Китаем, направленных на развитие экономически важных для региона отраслей: АПК, лесной промышленности, торговли, туризма, образования, научно-исследовательской деятельности», - сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках соглашений намечены поставки в КНР вологодского мороженого, сухого молока, кондитерских изделий, газового оборудования, продукции лесного комплекса. В Вологде будет построен контейнерный терминал для оперативной отправки экспортной продукции в КНР.

Также принято решение о строительстве в Вологодском округе завода лифтового оборудования.

«Благодаря проекту станет возможным удовлетворить потребности региона в замене лифтовых кабин, создать новые рабочие места. Планируемый объем инвестиций на реализацию проекта составляет около 10 миллионов долларов США», - уточнили в пресс-службе Георгия Филимонова.

Дни Вологодской области в КНР были организованы при поддержке МИД России, а также посольства РФ в Китае.