Пьяный житель Череповца устроил ДТП в Санкт-Петербурге и попытался скрыться

[ Происшествия ]

В Санкт-Петербурге пьяный 39-летний уроженец Череповца совершил двойное ДТП на невском проспекте. Мужчина, управляя кроссовером Hyundai Santa Fe, врезался в Citroen C5 и Mitsubishi Outlander, после чего попытался скрыться на поврежденном автомобиле с места происшествия по встречной полосе и по тротуару.  

«Правонарушитель был задержан силами двух нарядов вневедомственной охраны на Днепропетровской улице. К водителю, имевшему внешние признаки алкогольного опьянения, были применены спецсредства – наручники», - пояснили в региональном управлении Росгвардии.

Задержанный был передан наряду Госавтоинспекции для составления протоколов.

ДТП

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