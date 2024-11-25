Пьяный житель Череповца устроил ДТП в Санкт-Петербурге и попытался скрыться

В Санкт-Петербурге пьяный 39-летний уроженец Череповца совершил двойное ДТП на невском проспекте. Мужчина, управляя кроссовером Hyundai Santa Fe, врезался в Citroen C5 и Mitsubishi Outlander, после чего попытался скрыться на поврежденном автомобиле с места происшествия по встречной полосе и по тротуару.

«Правонарушитель был задержан силами двух нарядов вневедомственной охраны на Днепропетровской улице. К водителю, имевшему внешние признаки алкогольного опьянения, были применены спецсредства – наручники», - пояснили в региональном управлении Росгвардии.

Задержанный был передан наряду Госавтоинспекции для составления протоколов.