Государство взялась за продуктовые магазины по серьезному. Ритейл заставят работать по-честному

Сейчас трудно представить нашу жизни без продуктовых магазинов – это удобно, современно и быстро. Но, думаю каждый из нас хотя бы один раз сталкивался с тем, что, придя домой обнаруживал, что именно тебе хитрый супермаркет всучил явно просроченный товар. Как же бороться с такими нехорошими продавцами? Видно, жалоб в вышестоящие органы накопилось столько, что государство решило «привести супермаркеты в чувство».

Многие пропустили эту новость, так что есть смысл ознакомится прямо сейчас с изменениями, которые вступили в силу с 1 ноября 2024 года.

Если вам на кассе пробьют товар с «просрочкой», то покупка тут же заблокируется. Пока это касается восьми категорий товаров широкого потребления – в том числе слабоалкогольные напитки, пиво и некоторые медикаменты. Далее список возможно будет расширяться.

Когда товар будет сканироваться для покупки, информация о нем будет автоматически отправляться в информационную систему «Честный знак». А тут будет блокировка покупки не только за просроченный срок хранения, но и за несоответствие цене.

Теперь можно не просить «Книгу жалоб», а просто дать информацию на горячую линию или в специальный аккаунт, расположенный в социальных сетях.

Все это звучит замечательно, но возникают вполне логичные вопросы. Как быстро введут эти нововведения для всех супермаркетов? А что будет в маленьких продуктовых магазинах, которые работают чуть ли не у каждого дома? Пока тут больше вопросов, чем ответов. Так что ждем больше информации. Сроков введения данных изменений, так сказать на практике. Ну, а нечестные владельцы магазинов, наверное, с интересом захотят ознакомиться с размером штрафов за нарушение новых правил торговли…



