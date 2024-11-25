Новый налог введут в Вологде

В Вологде, как и в Череповце, введут туристический налог. Проект решения опубликован на сайте городской Думы Вологды, которая рассмотрит вопрос по туристическому налогу 27 ноября на сессии.

В случае принятия законопроекта, налог для туристов с 2025 года составит 1% от налоговой базы, то есть от стоимости проживания в гостинице или отеле. Затем с каждым годом налог будет увеличиваться на 1%, достигнув в 2029 году 5%. Сами вологжане платить налог не будут.

Вологодские Telegram-каналы считают введение налога для туристов правильным решением, поскольку пользуются городским пространством все приезжающие, а содержат Вологду только жители города.