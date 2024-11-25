Вологжанка возглавила карельский Минпромторг

Экс-начальник департамента экономического развития правительства Вологодской области Светлана Астахова назначена исполняющей обязанности министра промышленности и торговли республики Карелия. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в социальных сетях.

В вологодском правительстве Светлана Астахова проработала около полугода. На должность главы департамента экономического развития она была назначена в середине февраля этого года, но уже в августе покинула пост.

До назначения в региональное правительство Астахова работала в налоговых органах и в администрации Череповца. Должность главы Минпромторга Карелии стала вакантной 8 ноября.