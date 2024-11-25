38 населенных пунктов Вологодской области остаются без электроэнергии

[ Происшествия ]

38 населенных пунктов Вологодской области остаются без электроэнергии. Такие данные приводит заместитель губернатора региона Евгения Мазанова. По ее словам, без света остаются деревни в Устюженском округе, а также в Шекснинском и Вытегорском районах, где в общей сложности проживает 352 человека.

В частности, только в Устюженском округе электроэнергия отключена в 24 населенных пунктах с населением в 187 человек.

«Продолжает работать 16 бригад, 72 человека, 19 единица техники. Принимаем заявки населения, заведующие территориальными отделами контролируют ситуацию с подключением на местах», - уточнила глава Устюженского округа Лариса Богданова.

В Шекснинском и Вытегорском районах обрывы на электросетях устраняет 21 бригада, в которой задействовано 103 человека.

Теги:
отключения электроэнергия аварии
 

Последние новости

Новый налог введут в Вологде
Государство взялась за продуктовые магазины по серьезному. Ритейл заставят работать по-честному
Подрядчик попал в «черный список» за срыв строительства котельной
38 населенных пунктов Вологодской области остаются без электроэнергии
В США пропала Камала Харрис. Вице-президента никто не видел в течение трех недель
Погода в Вологодской области сохранит неустойчивый характер
Георгий Филимонов подвел итоги дней Вологодской области в Китае
Здание пилорамы выгорело в Шексне
Вологжанка пыталась украсть из супермаркета почти 30 пачек масла
Подписка «Выпускник» поможет абитуриентам подготовиться к ЕГЭ