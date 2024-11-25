Погода в Вологодской области сохранит неустойчивый характер

Погода в Вологодской области на предстоящей неделе будет носить неустойчивый характер. Уже сегодня западные округа окажутся под влиянием теплого фронта, где велика вероятность ледяного дождя. Вечером и ночью тепло с Атлантики доберется до центра области, где также вероятны гололедные явления.

Во вторник в западных и центральных районах ожидаются положительные дневные температуры, осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Чуть прохладней будет в среду. Когда ожидается до -4 градусов ночью и около 0 градусов днем.

«В четверг территорию области пересечет холодный атмосферный фронт, что приведет к понижению температуры, осадки перейдут в твердую фазу, местами не исключено налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Днем на западе около 0 градусов, в центре и на востоке до -4 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В целом до конца недели температурный фон останется на 3-4 градуса выше нормы. На части территории области значительно уменьшится снежный покров.