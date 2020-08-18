Суд обязал власти Тарногского района обеспечить внутрирайонное автобусное сообщение

18.08.2020 [Общество]

Прокуратура через суд обязала администрацию Тарногского муниципального района организовать транспортное сообщение между населенными пунктами района и Тарногским Городком. Ни по одному из шести разработанных для муниципалитета маршрутов перевозки пассажиров сейчас не ведутся.

— На территории Тарногского муниципального района установлено 6 муниципальных маршрутов регулярных перевозок: с. Тарногский Городок — Шебеньга; с. Тарногский Городок — Раменье, с. Тарногский Городок — с. Илезский Погост, с. Тарногский Городок — д. Першинская, с. Тарногский Городок — д. Антипинская, с. Тарногский Городок — Заборье (через Лохту). На каждый маршрут разработан паспорт автобусного маршрута со схемой маршрутов с указанием линейных и дорожных сооружений. Вместе с тем, регулярные перевозки по данным маршрутам не осуществлялись с даты их установления, в связи с чем транспортная доступность между районным центром и другими населенными пунктами района в настоящее время не обеспечена, — сообщает пресс-служба объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

В ходе проверки прокуратура также выяснила, что администрация, хоть и объявляла конкурсы на обслуживание маршрутов, в 2019 году не предусмотрела в бюджете средств на «осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения между поселениями». Это свидетельствует о том, что реальной организацией сообщения власти заниматься и не собирались.

— В судебном заседании представители администрации иск не признали. Указали, что конкурсы проводились, но район дотационный, деньги можно получить только от области, но их району не выделяют. Создавать вновь какое-либо предприятие не представляется возможным, так как в настоящее время полностью отсутствует материальная база (автобусы, гаражи, ремонтные мастерские и т. д.). Отметили, что перевозки пассажиров и багажа по 4 основным направлениям (Верховье, Заборье, Илеза, Спас) осуществляются ИП по заказу граждан. Работают службы такси, большинство семей имеют автомобили. Жалоб от населения района на отсутствие пассажирских перевозок в администрацию района не поступало. Просили в иске отказать, — сообщает пресс-служба судов. 

Суд признал доводы администрации района несостоятельными, указав, что транспортное обслуживание населения, согласно федеральному закону, не может быть поставлено в зависимость от каких-либо условий, в том числе от недостаточности бюджетных средств. Действиями властей ущемляется право жителей района на свободу передвижения, а также право на доступную социальную среду ( у людей нет возможности посетить медицинские учреждения, отделения банка, Пенсионного фонда, которые находятся в Тарногском Городке).

В итоге иск прокуратуры к администрации Тарногского муниципального района был удовлетворен. В течение восьми месяцев с момента вступления решения суда в законную силу чиновники должны будут организовать транспортное обслуживание населения между населенными пунктами района и его административным центром.  Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как ранее сообщал NewsVo, Никольский районный суд также обязал администрацию муниципалитета организовать автобусное сообщение с райцентром для жителей поселков Борок, Высокинский, Дуниловский, Кудангский и деревни Беляевка - автобусы туда просто отменили.

 

Тэги: автобусы, общественный транспорт, нарушения, чиновники

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