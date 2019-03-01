Чиновники Никольского района хотели оставить жителей нескольких поселков без автобусов до райцентра еще на несколько лет

Никольский районный суд обязал администрацию муниципалитета организовать автобусное сообщение с райцентром для жителей поселков Борок, Высокинский, Дуниловский, Кудангский и деревни Беляевка - автобусы туда просто отменили. Причем сама администрация не восстанавливает большую часть этих маршрутов уже больше двух лет. Более того, чиновники не собирались выделять на это деньги ни в 2019, ни в 2020, ни в 2021 годах.

Чтобы обязать чиновников обеспечить транспортное сообщение, пришлось обращаться в суд. Это сделала районная прокуратура.

Регулярные перевозки по муниципальному маршруту «Никольск - Борок» не осуществляются с 1 декабря 2017 года, по муниципальным маршрутам «Никольск - Высокинский», «Никольск - Дуниловский» - с 17 февраля 2017 года. По маршрутам «Никольск-Кудангский» и «Никольск-Беляевка» автобусы также в данный момент не ездят (ред. - с какого времени они были отменены. прокуратура не сообщет).

- В 2017 - 2018 годах из районного бюджета денежных средств на организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района не выделялось. Решением Представительного Собрания Никольского муниципального района от 14.12.2018 № 106 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» финансирование на данные цели также не предусмотрено, - говорится в материалах дела.

В решении суда отмечается, что отсутствие транспортного сообщения между сельскими поселениями района Никольском является нарушением федерального законодательства и ущемляет права граждан, в том числе право на свободу передвижения, право на доступную социальную среду, поскольку препятствует посещению социальных объектов (медицинские учреждения, отделения банка, Пенсионного фонда РФ, учреждения социальной защиты населения и другие учреждения), находящихся в Никольске.

- 28 февраля 2019 года Никольский районный суд Вологодской области обязал администрацию Никольского муниципального района в течение 8 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу организовать транспортное обслуживание населения между населенными пунктами пос. Борок Кемского сельского поселения, пос. Высокинский и пос. Дуниловский Завражского сельского поселения, пос. Кудангский сельского поселения Краснополянское, д. Беляевка сельского поселения Никольское и административным центром района - г. Никольск, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Отметим, что похожая ситуация с транспортным обслуживанием населения сейчас складывается и в соседнем, Бабушкинском районе. Автобусы до райцентра отменили несколько лет назад, и жители вынуждены либо нанимать водителя с машиной, либо пользоваться услугами частных перевозчиков, которые возят пассажиров из Никольска в Вологду, проезжая через райцентр – село имени Бабушкина.