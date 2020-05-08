Жительницу Череповца осудили условно за хищения денег у пенсионеров

28-летнюю жительницу Череповца осудили условно за серию краж денег и ценностей у пенсионеров. Девушка отвлекала пожилых людей с помощью своих детей.

По данным следствия, первая кража была совершена подсудимой в январе 2019 года. Подойдя к дому на улице Космонавта Беляева в городе Череповце вместе со своей 4-летней дочерью, женщина позвонила в домофон одного из подъездов, а войдя внутрь, стала звонить в квартиры.

— Увидев в подъезде поднимавшегося по лестнице ранее незнакомого ей мужчину, обвиняемая обратилась к нему с просьбой впустить ее с дочерью в туалет. Он открыл двери квартиры и разрешил войти. Она отвлекла хозяина жилища просьбой напоить водой ее малолетнюю дочь в кухне, а сама тайно прошла в комнату, где обнаружила и похитила принадлежащие его 77-летней супруге сбережения в сумме 39 тыс. рублей. С похищенными деньгами женщина скрылась, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В феврале 2019 года по аналогичной схеме женщина проникла в квартиру 68-летнего пенсионера вместе со своим двухлетним сыном. В одной из комнат она забрала 8 тыс. рублей, а из висевшей в прихожей куртке взяла еще 500 рублей.

В один из дней ноября 2019 года к дому на улице Краснодонцев череповчанка подошла со своим 7-летним сыном. По звонку одну из квартир ей отрыл 55-летний череповчанин. Под предлогом беседы о сдаче кем-либо из жильцов квартиры, женщина проникла в квартиру, попросила напоить водой ребенка, а сама тайно похитила шкатулку его дочери с ювелирными изделиями из золота общей стоимостью 61,5 тыс. рублей. В декабре 2019 года на улице Ломоносова ей открыл двери квартиры 89-летний мужчина. Попросив впустить ее маленькую дочь в туалет, обвиняемая проникла в квартиру и из карманов куртки похитила 3 тысячи рублей.