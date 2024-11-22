В Вологде подорожает стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 декабря в областной столице подорожает проезд в городских автобусах. В зависимости от маршрута билет будет стоить 40 или 41 рубль.

На маршрутах № 4 «Областная детская больница – Бригантина» (троллейбус); № 7 «Архангельская – Берег»; № 13 «д. Петровское – ул. Лермонтова»; № 17 «Лоста – 6 мкр»; № 20 «Лоста – ВПЗ»; № 22 «ул. Новаторов – Семенково»; № 24 «Екимцево – ВПЗ»; № 28 «Лоста – Прилуки»; № 36 «Евковская – с/о Авиатор»; № 45 «ВПЗ – Мясокомбинат» билет будет стоить 40 рублей, а при оплате транспортными картами «Забота» и «Школьная» стоимость составит 38 рублей.

До 41 рубля увеличится стоимость проезда на маршрутах № 4 «Дальняя – Поликлиника – Новаторов»; № 9 «Архангельская – Доронино»; № 14д «ВПЗ – Окружное шоссе – Семенково»; № 23 «Дальняя – Южный мкр»; № 27 «6 мкр – Берег»; № 29 «ГРС – Поликлиника – Берег»; № 43 «Козицино – с/о «Розочка»; № 44 «Областная библиотека – с/о «Розочка»; № 48 «ВПЗ – Архангельская».

Кроме того, на маршруте № 37 «Вологда – Молочное» при оплате наличными или банковской картой стоимость проезда составит 44 рублей, на маршруте № 37Э «Вологда – Молочное» — 49 рублей.

Вместе с этим изменится и стоимость проездных. Так, проездной «Школьный» будет стоить 1350 рублей, проездной «Студенческий» — 1600 рублей. Стоимость проездного по карте «Забота» составит 1850 рублей, гражданского проездного — 2850 рублей. Проездные для организаций можно будет купить за 3100 рублей.