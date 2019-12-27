Череповчанка похищала деньги у пенсионеров, отвлекая их с помощью ребенка

27.12.2019 [Общество]

Жительница Череповца при помощи своих детей отвлекала пенсионеров и воровала у них деньги.

В полицию обратился 89-летний мужчина и рассказал, что у него из куртки пропали 3 тысячи рублей. Пенсионер рассказал, что накануне к нему домой приходила девушка с маленьким ребенком.

— Незнакомка обратилась с просьбой, предоставить возможность сходить дочке в уборную, т. к. они гуляли на улице, а до дома ехать далеко. Дедушка по доброте душевной помог им. Также мама девочки попросила попить воды, мужчина выполнил и эту просьбу, потом они ушли, а через некоторое время пенсионер обнаружил недостачу денег, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Пенсионер сумел запомнить внешность и одежду подозреваемой. Вскоре личность злоумышленницы была установлена, ей оказалась 28-летняя местная жительница. Выяснилось, что в 2019 году девушка совершила целый ряд аналогичных преступлений.

— В настоящее время женщина призналась в совершении трех краж. Общая сумма «заработанных» преступным путем денежных средств составила более 50000 рублей, — отмечают в полиции.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1,2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Тэги: кража, деньги, обман пенсионеров, дети

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