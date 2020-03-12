21 марта в Кириллове пройдет встреча с артисткой Светланой Светличной

12.03.2020 [Культура]

Встреча с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной состоится 21 марта в конференц-зале Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

— Эта прекрасная дама расскажет лично, кто «сама виновата» и почему именно её взяли на роль роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», — сообщается на странице музея-заповедника в социальной сети. — В этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент (1968 год) типаж женщины — современной, стильной, сексуально раскрепощённой. Таких героинь в советском кино ещё не было.

В этом году Светлане Светличной исполнится 80 лет, но она до сих пор общается со зрителями на творческих встречах и снимается в кино. Так, например, в прошлом году она снялась в приключенческом фентези телесериале «Беловодье. Тайна затерянной страны», где главную роль исполняет Александр Петров.

Светличная работала со многими известными советскими режиссёрами: Григорием Александровым в фильме «Скворец и Лира», Станиславом Ростоцким в «Герое нашего времени», Марленом Хуциевым в «Заставе Ильича», Юлием Файтом в фильме «Пока фронт в обороне», Татьяной Лиозновой в фильмах «Им покоряется небо» и «Семнадцать мгновений весны», Леонидом Гайдаем в «Бриллиантовой руке», Георгием Данелия в фильме «Тридцать три», Эдмондом Кеосаяном в фильмах «Стряпуха», «Новые приключения неуловимых», Михаилом Каликом в фильмах «Колыбельная» и «Любить», Станиславом Говорухиным в пятисерийном телевизионном фильме «Место встречи изменить нельзя».

О своей актерской работе и о том, что осталось за кадром, Светлана Афанасьевна расскажет зрителям в Кириллове 21 марта в 15:00.

Стоимость билетов: взрослый — 500 рублей, пенсионеры — 300 рублей, дети от 12 до 18 лет — 250 рублей.

Тэги: актеры, встреча

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