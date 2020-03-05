ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

Наталья Рюмина

2019 год стал первым годом реализации национальных проектов в Вологодской области. Как оказалось, деньги на это выделены немалые, но по факту, пока регион «лечит» за счет федеральных и региональных средств одни места, тут же калечатся другие. NewsVo обратил внимание, что в некоторых случаях реализация национального проекта «Экология» выглядит профанацией – искажением самой идеи невежественным обращением.

Вологодская область участвует в 51 программе в рамках нацпроектов. В прошлом году на их реализацию было выделено почти 12 млрд рублей из различных источников. В ближайшие три года региональное правительство выделит на национальные проекты еще 40,5 млрд рублей. Такие расходы предусмотрены в областном бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Например, на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уйдет 16 млрд. рублей, «Демографию» — 12 млрд рублей, «Экологию» — 3,5 млрд и т.д. И если отремонтированные дороги можно увидеть, а выплаты на детей ощутимы для родителей, то с экологией дела обстоят иначе.

Нечистая «чистая вода»

Так, Вологодская область участвует в проектах «Сохранение уникальных водных объектов» и «Чистая вода».

Уже на первом этапе сохранения уникальных водных объектов что-то пошло не так. Например, на восстановление и экологическую реабилитацию рек Ягорба, Серовка, Кошта в границах Череповца была необходима разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы. Однако исполнитель по госконтракту не выполнил свои обязательства и, как сказано в отчете правительства Вологодской области, сейчас ведется процедура расторжения контракта.

Около 183 млн рублей в 2019 году ушло на реализацию регионального проекта «Чистая вода». Согласно данным отчета, в регионе обеспечено качественной питьевой водой 90,0% городского населения. Реализовано не менее 90% мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества питьевого водоснабжения.

В то же время Северное межрегиональное управление Росприроднадзора в январе 2020 года фиксирует нарушения в нескольких муниципальных учреждениях, занимающихся водоснабжением жителей - МУП «Вологдагорводоканал», ООО «Водоканал» города Кадников и МУП «Водоканал города Великий Устюг».

В ответе ведомства на запрос NewsVo говорится, что МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в 2018 – 2019 годах сбрасывал сточные воды через выпуски в водные объекты с превышением установленных нормативов допустимого сброса..

ООО «Водоканал» города Кадников четыре года - с 7 июля 2014 года по 31 декабря 2018 года - сбрасывало сточные воды через выпуски в реки Пельшма и Содима в отсутствии утвержденных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также не имея специального разрешения. Кроме того, кадниковский «Водоканал» до 1 января 2019 года не представил декларации о воздействии на окружающую среду биологических и механических очистных сооружений.

МУП «Водоканал» в Великом Устюге не разработал схему систем водопотребления и водоотведения. В 2018 и 2019 годах учреждение осуществляло деятельность без нормативов предельно допустимых выбросов, нарушило сроки предоставления декларации о воздействии на окружающую среду очистных сооружений канализации. В декларации отсутствует расчет нормативов допустимых сбросов и приложены утвержденные нормативы, срок действия которых на момент подачи декларации истек.

За все это коммунальщики понесут административную ответственность.

Особенно беспокоит общественность реализация национального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». По плану в Вологодской области до 25 декабря 2021 должна быть проведена рекультивация смоляных отходов, накопленных на территории Чагоды в результате деятельности стекольного завода. Кроме того, планируется обеспечить сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,006 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений. Паспортом регионального проекта на это предусмотрено 163,898 млн рублей.

На фоне этих трат кажется нецелесообразным строительство целлюлозного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Об этом президенту сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. После этого Путин поручил премьер-министру проанализировать проект ЦК с "заинтересованными ведомствами". Виза главы государства на обращении губернатора Ярославской области поставлена еще 31 января 2020 года. Губернатор Ярославской области Миронов уверен во вредности предприятия. Он обеспокоен, что вложение 450 млрд рублей на федеральные проекты «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» будет бессмысленным при появлении ЦК.

Вид на район возможной постройки ЦБК сейчас. Фото из группы stop_cbk

Пока спасаем леса, закрываем заказники

По данным официального интернет-портала правовой информации Вологодской области, в 2019 году в регионе освоено около 280 млн рублей в рамках проекта «Сохранение лесов». На эти деньги были увеличены площади лесовосстановления, приобретена лесопожарная техника и специализированная техника для лесовосстановления, сформирован запас лесных семян, обеспечено оснащение государственных лесничеств лесопатрульной техникой и т. д.

Кроме того, Вологодская область реализует региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Его цели – это создание и развитие особо охраняемых природных территорий, а так же сохранение биологического разнообразия.

Тем не менее, на фоне попытки сохранить леса в области и развить особо охраняемые природные территории в регионе ликвидируют заказники.

Только два зоологических заказника вместо тринадцати останется на территории Вологодской области к 2025 году. Так, еще в 90-х годах было выделено 13 охранных зон общей площадью 424, 3 тысячи гектаров. Здесь была запрещена охота, заготовка дикоросов и всякое строительство. Об этом заявил заместитель губернатора Михаил Глазков изданию «Ранпресс».

Сокращение заказников началось в 2019 году. Сначала были ликвидированы «Туфановский заказник» в Грязовецком районе и «Лесютинский» в Нюксенском районе, затем три заказника в Вытегорском, Кич-Городецком и Великоустюгском районах. С июля по декабрь 2020 года прекратят существование «Тотемский», «Вожегодский» заказники и «Кемский» в Никольском районе. Готовятся документы на ликвидацию заказников «Усть-Рецкий» в Сямженском районе, «Шемогодский» в Ведликоустюгском районе и «Белозерский». Они прекратят существование в 2024 году.

Охраняемые территории перейдут в статус общедоступных охотугодий, также там будет разрешена хозяйственная деятельность, возможно, заготовка леса. Активисты, которые выступают против строительства целлюлозного комбината на берегу Рыбинского водохранилища, считают, что заказники закрывают с одной целью – передать эти леса Свезе, чтобы обеспечить работу будущего комбината.

При этом в отчете о сохранении биологического разнообразия за декабрь 2019 года отмечена положительная динамика количества новых созданных особо охраняемых природных территорий и доли их площадей в области.

«Чистый воздух»

«Северсталь» заключила соглашение с Минприроды РФ, Росприроднадзором и Вологодской областью о взаимодействии в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Компания, согласно документу, обязуется реализовать до 2024 года перечень инвестпроектов с ожидаемым снижением выбросов в атмосферу более 30 000 тонн.

Однако Череповец уже прозвучал в проекте госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды» за 2018 год, который был представлен Минприроды для общественного обсуждения. В нем в отдельный список выделены 12 городов, включенных в майские указы президента. Тогда Владимир Путин поручил не менее чем на 20% снизить общий объем выбросов загрязнений в атмосферу в крупных промышленных центрах. Эта цель закреплена в нацпроекте «Экология».

Согласно проекту госдоклада, в Череповце выбросы сократились на 1,8% (с 318,4 тыс. тонн до 312,8 тыс. тонн). При этом, по данным Росстата, в 2016 году выбросов было 304,6 тонны, в 2015 – 316,7 тонны, в 2014 – 313,6 тонны. То есть, из года в год эта цифра становится то больше, то меньше, и говорить о каком-то результате пока рано. Кроме этого, на фоне реализации национального проекта «Чистый воздух» в Череповце вырубили целый массив Пуловского леса в черте города. Как известно, лес является природным очистителем воздуха.

Фото Людмилы Логиновой из группы "Пуловский лес в Череповце. Остановим вырубку" Ноябрь 2019 года.

Из 46 гектаров леса, расположенного в границах города за улицей Олимпийской осталось 23 гектара. Их удалось сохранить благодаря активности жителей. Остальное отдали под строительство жилья для многодетных семей. Кроме этого, над Череповцом нависла угроза вырубки тысячи гектаров леса, расположенных в месте строительства будущего целлюлозного комбината.

Встреча, на которой обсуждалось, как законно можно вырубить лес под строительство целлюлозного завода, состоялась в октябре прошлого года в Росимуществе.





