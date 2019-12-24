Суд отказал вологжанке, которая пыталась признать свою 81-летнюю мать недееспособной

24.12.2019 [Общество]

Жительница Вологды через суд пыталась признать свою 81-летнюю мать недееспособной, не рассказав ей о своих намерениях. Разбирательство стало для пенсионерки сюрпризом.

Исковое заявление с просьбой признать мать недееспособной вологжанка направила в городской суд в июне 2019 года. По делу назначалась судебно-психиатрическая экспертиза, специалисты сделали вывод, что пожилая женщина не может осознавать характер своих действий и руководить ими.

По закону, дело о признании человека недееспособным суд рассматривает с участием самого гражданина, заявителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства. Когда суд решил пригласить на заседание пенсионерку, ее дочь заявила, что это невозможно: мать не ходит, болеет. Тогда судья решил провести выездное заседание.

— В ходе него было установлено, что мать Т. способна передвигаться и себя обслуживать, о проводимых в отношении неё судебных заседаниях не знала, считает себя дееспособной, с заявлением дочери не согласна, в связи с чем судом была назначена повторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая проведена в Москве, — сообщает прокуратура Вологды.

Повторная экспертиза показала, что пенсионерка способна осознавать характер своих действий, но из-за болезни при заключении сделок (за исключением мелких бытовых сделок) нуждается в помощи третьих лиц. В итоге 13 декабря суд признал вологжанку ограниченно дееспособной. 

Тэги: пенсионеры, суды

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