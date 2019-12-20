В Устюжне у семерых воспитанников детсада "Родничок" диагностировали сальмонеллёз

В Устюжне возбуждено уголовное дело по факту оказания некачественных услуг в детском саду "Родничок". После вспышки инфекционных заболеваний у детей в октябре – ноябре 2019 года там прошла прокурорская проверка, которая подтвердила нарушения.

- При проверке установлено, что руководством дошкольного учреждения не было организовано соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 и ряда санитарных норм и правил, что повлекло за собой заболевания нескольких детей острыми кишечными инфекциями, - сообщает прокуратура Вологодской области.

По данным Устюженского городского портала, у семерых детей был обнаружен сальмонеллёз. При этом у четверых из детей кроме сальмонеллеза дополнительно выявлена ротовирусная инфекция.

- Шестилетней устюжанке Софии в Череповецкой детской больнице был поставлен диагноз – реактивный артрит, осложнение после сальмонеллёза. 13 октября у неё появились первые признаки заболевания, но в стационар она попала только 22 октября. Её мама, 28-летняя устюжанка Яна до сих пор не может прийти в себя, хотя их выписали из больницы 4 декабря: «Для меня те дни были просто адом, это невозможно тяжело, когда твой ребёнок три недели лежит и не может ходить. Пятилетней Ксюше в Череповце в октябре диагностировали сальмонеллёзный энтерит средней степени тяжести. Девочка себя почувствовала плохо 11 октября, но в стационар была направлена только 25 октября, - пишет портал.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле районной прокуратуры.