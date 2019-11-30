«Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства». Как решать проблему поборов в детсадах и школах

Елена Петряева

Как родителям реагировать, когда в школах и садах им предлагают добровольно-принудительно сдавать деньги? Что они могут сделать, чтобы проблемы образовательных учреждений решали те, кто это обязан делать по закону?

Своим опытом в решении этих и других вопросов в сфере образования с читателями Newsvo делится Валерий Ярышев. Он несколько лет возглавлял родительский комитет школы №8 и родительский комитет города Вологды, а сейчас ведёт группы ВКонтакте, в которых помогает родителям разбираться в тонкостях школьных и детсадовских финансовых перипетий.

- Валерий Валентинович, расскажите про ваш опыт. Как вы решали проблему сбора денег с родителей?

- Началось всё с того, что в 2008 году директор школы №8 убедила меня возглавить школьный родительский комитет. Мы провели родительское собрание, на котором перечислили список проблем школы. Крыша текла, актовый зал не работал, и т.д. Я всё записал. Спрашиваю: «Кто будет заниматься решением проблемы?» Здесь уже сложнее. Всем некогда. Ну, если некогда, значит, не проблема. Кто-то взялся за решение проблемы с крышей. А я занялся учебниками.

В те годы родители должны были сами покупать учебники. Я даже не был против. Но весь город покупал учебники в книжных магазинах, и там стояли огромные очереди, а я не люблю очереди.

Тогда я встретился с руководителем одного книжного магазина. Спрашиваю: «Если я у вас оптом учебники куплю, то насколько дешевле будет?» Он говорит: «Процентов на двадцать». «А если я их куплю не в июне, а в январе?» Оказалось, что аж на пятьдесят процентов дешевле для родителей выйдет!

А потом я почитал закон об образовании, и оказалось, что закупать учебники должны за счет областного бюджета! Я сразу: «Зорька, стой!» И уже через год губернатор Позгалёв объявил по областному радио, что есть такой Ярышев, который, в общем-то, по форме неправ, но по сути правильно указал, что учебники должны закупаться за счет областного бюджета.

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«Очень часто бывает, что в родительский комитет идут родители троечников.

Зачем они это делают?

Чтобы выслуживаться перед школой за своего ребёнка»

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- Как вы дошли до Позгалёва?

- Я писал на своём сайте родительского комитета, отправлял письма всем: президенту, губернатору, во все политические партии. С Николаем Михайловичем Колыгиным, тогдашним начальником управления образования, орали друг на друга. Поорём, а потом решаем все вопросы. И лёд тронулся! Колыгин написал письмо в департамент образования, сколько денег нужно на учебники. А до этого просто никто денег на учебники не запрашивал! Он написал это письмо в декабре, а в марте Позгалёв сообщил, что все учащиеся Вологодской области будут обеспечены учебниками за счет областного бюджета. С тех пор детям всей Вологодской области учебники выдают в школах бесплатно (ред. – если где-то не выдают, это нарушение).

Мне потом ещё предъявили, что это Ярышев обвалил книжный рынок Вологды. Некоторые магазины, мол, жили на продаже учебников родителям, а потом это всё прекратилось, и книжные магазины позакрывались.

- Какие ещё проблемы удалось решить в то время?

- Мы создали городской родительский комитет, собрали председателей родительских комитетов других школ. Когда я перед этим запросил координаты этих председателей родительских комитетов в школах, то мне отказали сначала. Ведь я все действия публично описывал на своём сайте, это всех раздражало. И мне Колыгин тогда признался, что у него рабочий день начинался с чтения моих записей. В итоге у нас получалось, что я напишу в 6 утра, он в 8 прочитает, к обеду уже всё решено!

В итоге мы объединили в совете родителей представителей порядка 20 школ Вологды. Самых активных нас было десять. Нам повезло, у нас у всех дети были талантливыми. Ведь очень часто бывает, что в родительский комитет идут родители троечников. Зачем они это делают? Чтобы выслуживаться перед школой за своего ребёнка. Такие председатели родительских комитетов готовы делать всё, о чём попросит школа. А на наших детей, попробуй-ка, надави! Они победители олимпиад, конкурсов, чемпионы в спорте и танцах. Дети все умные и активные, и родители все такие же. Очень хорошая компания собралась.

- Как родителю поступать, когда в школе или в саду его просят добровольно-принудительно сдать деньги? Как обосновать свою позицию?

- Родителям не надо ничего обосновывать. Ссылка на один документ – Конституция Российской Федерации, в которой говорится, что образование в стране общедоступное и бесплатное. Точка. Никаких плат быть не должно. Обосновывать должны те, кто деньги просит. Представьте, что вы председатель родительского комитета. Давайте проведём деловую игру. Попробуйте попросить у меня денег, как у родителя.

- Эээм… Посмотрите, какие у нас окна. Вот поднесите руку, чувствуете, как сильно дует? Дети будут болеть!

- Действительно, дует. Давайте, составим акт о том, что окно плохое. Мы вашу проблему осветим на сайте родительского комитета и поднимем на родительском собрании школы. После этого я пишу в своей группе Родительского комитета: «Ко мне обратился председатель родительского комитета такой-то школы такого-то класса Иванова Марья Ивановна. Сказала, что в школе в безобразном состоянии окно». На кого директор потом будет бочку катить?

- На Мариванну.

- Правильно. Я-то тут ни при чём, меня всё устраивало. И доказывайте Мариванне, что оно не дует. Мне-то доказывать не надо. Но Мариванна не сама же придумала это окно, ей же или директор, или учитель сказала. Когда я был в родительском комитете класса, то первым делом на собрании спрашивал учителя: «Ольга Васильевна, у нас проблемы есть»? – «Валерий Валентинович, у нас проблем нет». У нас в классе был ремонт, новая доска, новые парты, новые пластиковые окна.

- За чей счёт? За счёт школы?

- А за чей ещё? За мой что ли? У меня денег нет.

Так вот я пишу на своём сайте: «Мариванна сказала, что у них в классе плохое окно, поэтому давайте проведём его комиссионное обследование. В комиссию предлагаю включить Мариванну как инициатора и представителя школы». А как составлять такое обследование? Помогу. Вот шаблон. Обращайтесь!

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«Родителям не надо ничего обосновывать. Ссылка на один документ – Конституция РФ,

в которой говорится, что образование в стране общедоступное и бесплатное»

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- Приведите пример, как это работает.

- Вот у нас был пример в школе №8. Испортились парты, девочки колготки рвут. Знакомая проблема? Провели родительское собрание, составили протокол. Во исполнение решения родительского собрания, допустим, 8А класса я обращаюсь к директору школы, что парты в неудовлетворительном состоянии, прошу их заменить. Что директор ответит? Заменила, да и всё. Ко мне один раз только дочка подошла и спросила: «Папа, можно мы сами покрасим эти парты». – «А что?» - «Нам хочется». – «Хорошо, красьте». Где они брали краску? Я не в курсе даже.

- Это в школе, а на примере садика, как отремонтировать то же самое окно?

- Давайте начнём не с окна, а с самого начала. Во-первых, надо избрать нормальный совет родителей. В законе об образовании, кстати, нет понятия «родительский комитет», есть только «совет родителей». Казалось бы, тот же конь, но вид с боку. Совет родителей представляет интересы несовершеннолетних учащихся. Я вот, например, не хочу бороться с председателем, который в этом ничего не понимает и выполняет всё, о чём его просит заведующая. Я приду на первое же собрание и скажу: «Избирайте меня председателем». Так, например, произошло в вологодском детском садике «Малышок», где сейчас председатель Кирилл Шелепин.

У него ведь какая ситуация была? Его дом стоит по Малой Сибирской улице, на ней находится буквально один дом. Так вот сейчас эта маленькая улица в районе хлебокомбината в идеальном состоянии: она заасфальтирована, там освещение, там всё! Он этой улицей вынес мозг всей администрации. Вы съездите на экскурсию, посмотрите результат!

Когда его ребенок пошел в детский сад, начались проблемы – ворота на территорию детского сада не закрывались. Администрация говорила, что это невозможно. Теперь в этом детском саду ворота и калитка закрыты всегда. Это единственный детский сад, территория которого заасфальтирована полностью, все дорожки недавно были поменяны. Там начали обновлять уличное освещение возле детсада, поставили снегозащиту на крышу. Всё за счёт средств, выделяемых детскому саду, благодаря грамотной работе председателя совета родителей.

Поэтому сначала избираем совет родителей, который будет представлять интересы детей. Лучше возглавить его самому.

Во-вторых, из чего складывается плата. Ничего бесплатного нет. Бесплатно – значит, за счет бюджета. Но в детских садах наше государство изначально родителей обмануло. Ведь раньше не было такого понятия «родительская плата», а потом они взяли и разделили: «Образование-то у нас бесплатное, но там есть услуга по присмотру за детьми! Вот эта услуга платная». Что в эту услугу входит, никто толком не знает. Практически денег родителей хватает только на питание.

Оплата дошкольного образования складывается из нескольких пунктов: федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет и плата родителей. Всё, родители заплатили. Какие вы ещё-то хотите деньги собирать? Если вы считаете, что денег не хватает и родителям нужно платить ещё, так вы обоснуйте это и повысьте официальную плату за сад. Но ведь не идёт же государство на это.

- Откуда берутся финансы на учебники и на ремонт?

- Деньги закладываются в бюджет. Когда они туда закладываются? В июне-июле формируется бюджет. Получается, что заведующая в июне-июле должна отправить эту заявку на выделение необходимой суммы в управление образования и сказать: «У меня 100 окон надо заменить». Эти данные управление образования должно собрать и выдать в городскую думу: «Нам нужны такие средства для всех школ города».

На заре моей деятельности я встретил Игоря Степанова, который тогда был главой городской думы, спрашиваю: «Игорь Васильевич, чего вы Молодцову денег не даёте на ремонт школ?» Он сказал: «Сколько Молодцов денег просил, столько мы и дали». И это было правдой.

Почему так происходит? Директор школы понимает, что на ремонт в этом году нужен, допустим, миллион. Она пишет заявку на миллион и отправляет управление образование. Ей оттуда звонят: «Вы что? Какой миллион? У нас на всех столько. Можем дать только 100 тысяч. Забирайте свою заявку и присылайте на сто тысяч». Директор или завхоз пишут новую заявку на сто тысяч и отдают в управление образования. А потом те деньги, которых не хватает, в лучшем случае, собирают с родителей. В худшем ничего не делают.

А другая директор напишет, что всё хорошо и даже ста тысяч не нужно. Но вы беспокоитесь за детей или за кресло? Понятно, они беспокоятся за кресло, поэтому деятельность родителей и нужна.

Если заведующая каждый раз в заявке будет писать ту сумму, которая действительно нужна, то её уволят и поставят более сговорчивую. Но во многом уволят её или нет зависит от коллектива и родителей. Если родительский комитет и коллектив сильные, они такого не допустят.

- А если не хочется идти в родительский комитет, но и сдавать деньги не хочется?

- Тогда на запросы о сдаче денег отвечайте, чтобы просьбу сформулировали в письменном виде: кто просит, на что просит, сколько просит. Подпись и печать. Как вы думаете, после такой вашей просьбы, кто вас попросит хоть ещё что-то сдавать?

- Думаете, у садика сразу найдутся деньги на окна и канцтовары?

- А вы попробуйте. Другой вопрос, если деньги у них не найдутся и дело не будет сделано, то тут уже другой вариант развития событий. Почему детям не предоставляют то, что обязаны предоставить по закону?

Детский сад работает по учебной программе, которая опубликована на его сайте. Одно из составляющих этой программы – материальное обеспечение. То есть всё, чем занимаются с детьми в садике, написано в этой программе. Там написано, сколько должно быть карандашей, бумаги, пластилина и т.д.

Ничто не мешает родителям перед учебным годом прийти в детский садик и спросить: «Покажите, как обеспечена учебная программа». Если чего-то не хватает, сад нарушает учебную программу, которая должна быть обеспечена за счет областного бюджета.

- То есть у Кирилла Шелепина в садике никто ни на что не собирает?

- Насколько я знаю, в его группе нет, а в саду собирают. Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства. А у нас у людей собственного достоинства нет, все боятся.

Полезные ссылки:

Совет родителей Вологодской области

Родительский комитет Вологда