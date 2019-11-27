В Вологодском областном онкодиспансере завершился капремонт эндоскопического отделения

В Вологодском областном онкодиспансере капитально отремонтировали эндоскопическое отделение. Деньги на проведение работ — 15,7 млн. рублей — были выделены в рамках региональной программы «Здоровье Вологодчины».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в медучреждении продолжаются работы по капитальному ремонту пассажирского лифта в хирургическом корпусе и помещений радиологического корпуса для размещения линейного ускорителя электронов. Он необходим для проведения 3D-терапии пациентам с онкопатологией.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» за счет средств федерального и регионального бюджетов в диспансер уже закуплено новое современное оборудование для диагностики и лечения заболеваний: в общей сложности 10 единиц на сумму 230 млн. рублей. Большая часть оборудования уже смонтирована и введена в эксплуатацию.

«Укрепление материально-технической базы медицинских организаций — очень важный этап, направленный на реализацию программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Поскольку современное оборудование служит выявлению онкологических заболеваний и, в перспективе, снижению смертности и увеличению продолжительности жизни населения», — отметил начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков. — Сегодня, внедряя современные методы диагностики, мы больше выявляем опухолей, раньше их диагностируем. Оснащаем районные больницы оборудованием для скрининговых исследований, чтобы поставить диагноз на ранних этапах и направить пациентов на лечение в онкодиспансер».

В 2020 году онкологическая служба области пополнится почти 30 единицами новой медицинской техники. В планах также организовать до 2023 года центры амбулаторной онкологии на базе Вологодской областной клинической больницы № 2 и Вологодской городской поликлиники № 1. Эти центры будут обеспечивать своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, иметь в своей структуре дневные стационары для проведения противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).