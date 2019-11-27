В Вологодском областном онкодиспансере завершился капремонт эндоскопического отделения

27.11.2019 [Общество]

В Вологодском областном онкодиспансере капитально отремонтировали эндоскопическое отделение. Деньги на проведение работ — 15,7 млн. рублей — были выделены в рамках региональной программы «Здоровье Вологодчины».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в медучреждении продолжаются работы по капитальному ремонту пассажирского лифта в хирургическом корпусе и помещений радиологического корпуса для размещения линейного ускорителя электронов. Он необходим для проведения 3D-терапии пациентам с онкопатологией.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» за счет средств федерального и регионального бюджетов в диспансер уже закуплено новое современное оборудование для диагностики и лечения заболеваний: в общей сложности 10 единиц на сумму 230 млн. рублей. Большая часть оборудования уже смонтирована и введена в эксплуатацию.

«Укрепление материально-технической базы медицинских организаций — очень важный этап, направленный на реализацию программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Поскольку современное оборудование служит выявлению онкологических заболеваний и, в перспективе, снижению смертности и увеличению продолжительности жизни населения», — отметил начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков. — Сегодня, внедряя современные методы диагностики, мы больше выявляем опухолей, раньше их диагностируем. Оснащаем районные больницы оборудованием для скрининговых исследований, чтобы поставить диагноз на ранних этапах и направить пациентов на лечение в онкодиспансер».

В 2020 году онкологическая служба области пополнится почти 30 единицами новой медицинской техники. В планах также организовать до 2023 года центры амбулаторной онкологии на базе Вологодской областной клинической больницы № 2 и Вологодской городской поликлиники № 1. Эти центры будут обеспечивать своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, иметь в своей структуре дневные стационары для проведения противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

 

Тэги: департамент здравоохранения, онкология, здравоохранение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 3 Вологды нескольких учеников не пустили на открытый урок
Житель Череповца доказал свое право на установку счетчиков тепла в квартире
В Вологде на улице Молодежной ночью подожгли «Тойоту Прадо»
Жители затопленных деревень в Вологодском районе обвиняют областные власти в неготовности к ЧС
Мужчина погиб в столкновении фуры и легкового авто на трассе под Вологдой
Госзакупки губернаторских подарков для вологодских первоклассников были проведены с нарушениями
«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании
Сроки капремонта моста через Шограш в Вологде снова перенесли
Из-за ажиотажа в регионах РФ введение нового порядка медосмотра для водителей пока отложили
Международный фестиваль эротического кино пройдет в Вологде
27.11.2019 [БлогоVO]

Хлопотное наследие

246
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские ученые выиграли грант в 1,8 млн рублей на испытания кормовой добавки для телят
Открытие филиала детской поликлиники № 3 в Вологде опять отложили
Два билета на новый спектакль Вологодского драмтеатра «Жизнь Человека» можно купить по цене одного
Об истории кофеен в Вологде расскажут на экскурсии 30 ноября
Банк «Открытие» в разы увеличил бизнес в Санкт-Петербурге
В Бабушкинском районе спасли мужчину, который сутки провел в лесу со сломанной ногой
В Устюжне водитель «Нивы» сбил пьяную велосипедистку
 


25.11.2019 [Общество]

«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании

3412
0
27.11.2019 [БлогоVO]

Пишите в личку

61
0
25.11.2019 [Обзор Прессы]

Заметки после кругосветки: череповецкие путешественницы о ценах, иностранцах и рае на земле

715
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика