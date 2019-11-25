В школе № 3 Вологды нескольких второклассников не пустили на открытый урок

25.11.2019 [Общество]

В школе № 3 в Вологде родители второклассников возмущены тем, как была организовано проведение открытого урока. Детей к нему готовили в течение недели, а когда настал день проведения урока, пятерых учеников до урока не допустили. Поскольку это не самые послушные дети в классе, родители предполагают, их не пустили, чтобы показать комиссии идеальный урок.

Открытый урок прошел в школе 20 ноября.

- Педагог давала открытый урок, а тех, кто, как она считала ей помешает, пересадила на урок в другой класс, - рассказали родители NewsVo. – Мы, конечно, понимаем, что учителю может быть сложно, ведь в классе 36 человек, она ведёт два класса, обе смены. Но, мы, считаем, что это ее не извиняет.

По словам родителей, детей к этому открытому уроку готовили в течение недели:

- У них неделю сдвигали, добавляли и переносили уроки, чтобы натаскать к этому уроку. На выходные всем было дано домашнее задание - сходить в краеведческий музей и принести оттуда флешку фотографий по теме урока.

За день до открытого урока родителей предупредили, что все должны прийти в парадной форме. Но когда школьники подошли к классу, пятерых из них на урок, к которому они так долго готовились, не пустили:

- Было строго указано: парадная форма одежды, девочек красиво заплести. И мы, родители, постарались выполнить все просьбы учителя. А перед самим уроком пятерых детей вывели из класса. Как говорят сами дети: «Нам сказали, что мы не влезли в команду». Хотя там команды были по четыре человека. Оставшимся в классе ребятам, сказали, что тех вывели, чтобы было куда посадить комиссию, - рассказали родители.

Свои гневные посты в соцсетях родители в тот же день удалили. NewsVo они объяснили это так: «Не хотелось бы чтобы этот конфликт с учителем сказался на детях». На публикацию этой информации вологжане  согласились только при условии анонимности.

- Это уже далеко не первый раз, когда мы сталкиваемся с таким неуважительным отношением учителя к детям и к родителям. Обращались к руководству школу, но нам отвечали только, что с педагогом поговорят.

Родители детей, которых вывели с открытого урока, собирались снова сходить к директору школы, чтобы обсудить эта ситуацию. Напомним, школой № 3 руководит Надежда Мочалова, депутат Вологодской гордумы от "Единой России".

Тэги: школы, учителя, школьники

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